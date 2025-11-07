Alpine demande à Mick Schumacher de se décider entre WEC et IndyCar

Mick Schumacher affirme qu’il n’a pas encore décidé si son avenir en course automobile se situera dans les courses d’endurance ou outre-Atlantique en IndyCar, alors qu’Alpine fait pression pour obtenir des précisions sur ses projets pour 2026.

S’adressant au médias lors de la finale du Championnat du monde d’endurance à Bahreïn ce week-end, le pilote de 26 ans a admis : "Je dois encore déterminer ce que je veux faire en 2026."

"J’ai le choix, sauf en Formule 1. J’ai plusieurs très bonnes options sur la table."

Schumacher a passé deux saisons chez Alpine en WEC, mais il a récemment effectué un test prometteur en IndyCar avec Rahal Letterman Lanigan Racing, alimentant les spéculations sur un éventuel transfert vers la série américaine.

"C’était très amusant," a-t-il déclaré à propos du test. "La voiture ressemblait à une Formule 2 plus rapide avec de meilleurs pneus. L’environnement était parfait : les gens chez RLL sont très compétents et accessibles. J’ai été impressionné par la passion des Américains pour le sport automobile."

"J’ai toujours beaucoup aimé les monoplaces, donc une saison en IndyCar est une option très intéressante. D’un autre côté, je me suis très bien intégré chez Alpine : ces deux années ont été très agréables. Ce serait bien d’avoir une réponse claire et un contrat d’ici la fin de l’année."

Cependant, Alpine commence clairement à s’impatienter. Le patron Philippe Sinault l’a fait comprendre.

"Il est temps de prendre une décision. Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons besoin de clarté dès que possible."

Malgré tout, Sinault a souligné que le constructeur français souhaitait conserver Schumacher dans son équipe d’endurance.

"Il s’épanouit vraiment chez nous, vous pouvez en être sûr. S’il souhaite continuer, nous voulons absolument continuer avec lui."

Bruno Famin, directeur d’Alpine Motorsport, a confirmé "qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant la composition de l’équipe de pilotes pour 2026", l’équipe devant trouver un équilibre entre son programme WEC et ses engagements en Formule 1.

Quant à la F1, Schumacher a admis qu’elle le touchait toujours émotionnellement.

"Bien sûr, la Formule 1 est toujours dans mes pensées. Et si une offre se présentait, je ne dirais probablement pas non. La Formule 1 me tient toujours à cœur."

Selon nos informations, Mick Schumacher a déjà "choisi". Il cherche toujours en priorité un baquet à plein temps en priorité en IndyCar, ce qui corrobore les informations données récemment par Bernie Ecclestone ou le Dr Helmut Marko. Mais pour l’instant, il n’y a rien de concret sur la table.

Sans contrat IndyCar pour la saison2026, l’Allemand se rabattra à nouveau sur une saison avec Alpine en WEC.