Officiel : Bearman prend une énorme pénalité pour avoir ignoré le drapeau rouge

Les commissaires du Grand Prix de Monaco ont infligé une pénalité maximale de 10 places à Oliver Bearman pour un dépassement effectué alors que les essais libres étaient interrompus par le drapeau rouge.

Ils ont jugé que le pilote Haas F1 avait dépassé sans circonstance atténuante la Williams de Carlos Sainz après la suspension des deuxièmes essais libres.

Bearman a également écopé de deux points de pénalité sur son permis, portant son total à quatre.

Le pilote Haas a expliqué aux commissaires qu’il avait choisi de ne pas ralentir "brusquement", estimant que cela aurait pu créer une situation dangereuse. Il a ainsi dépassé Sainz entre le complexe de la piscine et la Rascasse.

Les commissaires ont toutefois exprimé leur désaccord, affirmant que les drapeaux rouges avaient été déployés bien avant l’incident en question. Ils ont ajouté qu’il n’y avait "aucune circonstance atténuante" pour les actions de Bearman et lui ont donc infligé une lourde pénalité.

Bien avant le dépassement, la séance avait été interrompue par un drapeau rouge. L’équipe a informé le pilote assez tard, juste avant le dépassement. Cependant, il ressort clairement de la vidéo qu’un panneau lumineux affichait le drapeau rouge juste devant le pilote ; le tableau de bord l’indiquait également bien avant le dépassement.

Le règlement exige que les pilotes réduisent « immédiatement » leur vitesse et regagnent lentement leurs stands respectifs (article 2.5.4.1 b)). Ce même règlement rappelle aux pilotes qu’en cas de drapeau rouge, « le dépassement est interdit » et qu’ils doivent « se rappeler que des véhicules de course et d’assistance peuvent être présents sur la piste… ».

Les commissaires ont contesté sa décision de ne pas ralentir suffisamment pour éviter de dépasser une autre voiture et de regagner lentement les stands, comme prévu. L’objectif principal d’exiger des pilotes qu’ils ralentissent immédiatement est la sécurité : ils ne sauront pas ce qui se trouve devant eux ni la raison du drapeau rouge. C’est particulièrement vrai sur un circuit comme Monaco.

Les commissaires sportifs ont également expliqué pourquoi Yuki Tsunoda a été brièvement mis en examen pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune.

"Bien que nous ayons initialement indiqué notre intention d’enquêter sur l’incident après la séance, notre analyse télémétrique a clairement établi qu’il avait ralenti, rendant ainsi inutile toute enquête plus approfondie."