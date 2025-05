Gasly : La performance d’Alpine F1 n’est ’pas terrible’ à Monaco

Pierre Gasly a terminé dans la dernière partie du classement des EL2 du Grand Prix de Monaco, et le pilote Alpine F1 n’est pas satisfait du rythme de son A525, alors qu’il a terminé à plus d’une seconde du meilleur temps, comme il l’a expliqué à Canal+.

"Les EL1 étaient plutôt positifs, il y a pas mal à analyser après les EL2. J’arrive à faire des tours propres mais en termes de performance on est assez loin. Pour l’instant ce n’est pas terrible, mais on va bosser" a déclaré Gasly, qui réfute que la confiance soit un problème. "Pour l’instant j’arrive à bien pousser aux limites mais on n’est pas rapides."

Franco Colapinto était bon dernier au terme de cette première journée, à deux secondes du meilleur temps, et il reconnait avoir encore du travail pour gagner en performance : "Monaco est un circuit difficile. On progresse pas à pas, on aura beaucoup de choses à voir pour demain."

"Je pense que nous serons en meilleure position, les longs relais étaient déjà meilleurs et je suis en confiance. On doit encore trouver du rythme, on est un peu loin avec les deux voitures, moi surtout mais Pierre aussi, et l’on doit travailler pour demain."

L’Argentin admet ne pas avoir eu le temps de travailler comme il l’aurait voulu : "Pas vraiment, entre les drapeaux rouges et le trafic ce n’est pas idéal. Mais le week-end ne fait que commencer et il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler."