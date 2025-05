Alonso va ’dans la bonne direction’ mais s’inquiète de voir être ’chanceux’ en qualifs

Fernando Alonso a passé la première journée du Grand Prix de Monaco dans le top 10, et le pilote Aston Martin F1 était plutôt satisfait de ses performances au terme des EL2. L’Espagnol s’inquiète néanmoins du rôle joué par le trafic lors des qualifications.

"Le trafic sera le sujet principal ici, il est difficile de mettre deux voitures en piste. Les essais libres sont différents de la qualification. Des pénalités plus sévères seront appliquées demain. Ce sera difficile mais c’est pareil pour tout le monde. Il faut être chanceux et avoir un tour propre qui permet de passer en Q2 et Q3" a déclaré Alonso.

Malgré cela, Aston Martin est dans une bonne situation : "Du côté de l’équilibre ça allait, c’était meilleur en EL2 qu’en EL1. On a fait des changements et en voyant les données, on a vu qu’on allait dans la bonne direction. On espère pouvoir faire des progrès demain."

Lance Stroll a commencé son week-end par un accrochage avec Charles Leclerc, pour lequel il a pris une place de pénalité. Le Canadien est resté, comme à son habitude, plutôt réservé à ce sujet : "Ce n’étaient pas des EL1 parfaits, j’ai manqué de roulage. On a fait ce qu’on pouvait en EL2 et on va essayer de progresser ce soir. C’est comme ça."