Officiel : Laura Villars, une pilote suisse, devient candidate à la présidence de la FIA

Laura Villars, pilote automobile suisse de 28 ans, annonce officiellement sa candidature à la présidence de la FIA, la Fédération Internationale de l’Automobile. Elle devient ainsi la première femme de l’histoire à briguer cette fonction clé de la gouvernance mondiale du sport automobile.

L’élection à la présidence de la FIA se tiendra le 12 décembre 2025, lors de l’Assemblée Générale organisée à Tachkent (Ouzbékistan). Le président en exercice, Mohammed Ben Sulayem, brigue un second mandat ; Tim Mayer, ancien steward FIA, est également candidat déclaré.

Née le 29 août 1997 en Suisse, Laura Villars est pilote automobile et entrepreneure. Engagée pour la place des femmes et des jeunes dans le sport automobile, elle incarne une nouvelle génération de leadership : indépendante, moderne et responsable.

"La FIA doit redevenir la fédération des clubs et des licenciés. Mon ambition : une gouvernance plus démocratique, plus transparente, plus responsable, ouverte aux femmes et aux nouvelles générations. Je suis convaincue que le sport automobile a besoin de diversité et d’innovation pour continuer à inspirer les jeunes générations dans le monde entier," déclare Laura Villars.

Une vision claire et innovante

— Donner davantage de poids aux clubs via des consultations régulières et une gouvernance participative.

— Renforcer la transparence financière et institutionnelle.

— Créer un label "FIA Éco-Performance" pour récompenser clubs et événements exemplaires en durabilité.

— Renforcer le programme Women in Motorsport (Girls on Track, mentorat) et lancer une Académie FIA des Jeunes Leaders.

— Positionner la FIA comme référence mondiale en mobilité durable et sécurité routière.

Laura Villars et son parcours sportif international

— 58 courses disputées dans des championnats tels que l’Ultimate Cup Series F3R, la F4 UAE, le Ferrari Challenge Europe et la Ligier European Series.

— 5ᵉ au classement général de sa première saison complète en Ultimate Cup Series F3R (2023).

— Engagements récents : F4 UAE (Abu Dhabi) 2023, F4 Saudi Arabia 2024, Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli AM (296 Challenge – Trophée Ladies) 2024.

— Actuellement engagée en Ligier European Series JS P4 avec Team Virage (2025).