Failles du règlement F1 2026 : la FIA adresse un avertissement très clair aux équipes

Le directeur monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a averti les écuries de Formule 1 que toute exploitation des failles des nouvelles réglementations à venir reviendrait à "un suicide".

La F1 aborde 2026 avec un ensemble de nouvelles réglementations techniques, qui entraîneront une multitude de changements dans le sport.

Les équipes se sont probablement creusé la tête pour savoir comment interpréter ces nouvelles réglementations, Adrian Newey lui-même admettant qu’elles sont "effrayantes" en termes de quantité de changements à absorber.

Les équipes de F1 chercheront toujours à tirer parti des failles du règlement pour obtenir un avantage qui leur permettra peut-être de se hisser au sommet.

Mais Tombazis, s’adressant à FormulaPassion, a clairement exprimé sa position : il n’y aura aucune tolérance de ce genre.

"Nous avons adopté une approche différente de celle que nous avions dans le passé pour définir les règles. Tout d’abord, nous avons clairement fait savoir aux équipes que nous ne tolérerions aucune exploitation des failles du règlement qui nous auraient été cachées."

"Si une équipe proposait une solution basée sur une certaine interprétation des règles sans nous demander de clarification, nous ne l’écouterions pas. Si quelqu’un développait un concept basé sur une interprétation ambiguë à 50-50, ce serait un suicide pour cette équipe."

Tombazis appelle ainsi à la clarté si les équipes envisagent des moyens incertains d’obtenir un avantage.

"Pour toute clarification demandée par les équipes, si nous estimons que la question posée indique une zone grise peu claire, nous veillerons à ce qu’une communication identique soit envoyée à toutes les équipes."

"Si l’on prend le cas similaire du double diffuseur en 2009, à l’époque, il y a eu des communications entre la FIA et certaines équipes, mais pas avec toutes."

"Il y avait donc des personnes qui travaillaient avec des interprétations différentes du règlement. À l’heure actuelle, cependant, notre priorité absolue est que le règlement soit compréhensible de la même manière pour tout le monde."

Tombazis a aussi cité le cas du système innovant Dual Axis System [DAS] de Mercedes, qui avait suscité la controverse à l’époque et qui a finalement été interdit avant la saison 2021.

"Ils nous ont demandé après coup. Ils ont pris un risque. Nous avons veillé à éviter qu’un scénario similaire ne se reproduise à l’avenir. Évidemment, nous ne pouvons pas forcer les équipes à communiquer avec nous, mais je pense que c’est également dans leur intérêt pour leur survie."

"Si elles basaient toute une voiture sur un concept qui pourrait ensuite être déclaré illégal, ce serait un désastre pour elles. Être transparent est dans leur intérêt. En général, les équipes ont tiré cette leçon, c’est pourquoi nous avons pris cette direction dans la définition des règlements pour 2026 et l’avenir."

Le Grec a également averti que la première année d’application des nouvelles règles relatives au châssis et au moteur pourrait entraîner des écarts de performances importants.

"Toutes les équipes ne seront pas prêtes de la même façon d’ici 2026. Certaines ne seront pas à leur niveau optimal, d’autres auront mal interprété certains éléments au début et devront rattraper leur retard. Il est prévisible que, dans les phases initiales, il y aura des fluctuations importantes en termes de performances."

"Les projets étant désormais bien avancés dans les phases de simulation, le dialogue avec les équipes et les constructeurs se poursuit. Nous avons examiné les problèmes rencontrés par les équipes lors des simulations et en avons discuté ensemble afin de trouver des solutions. Ce processus touche à sa fin, mais il n’est pas encore terminé."

Il a également souligné le droit de la FIA d’intervenir unilatéralement pour des raisons de sécurité.

"Sur le plan sportif et technique, un accord entre les équipes est nécessaire pour modifier le règlement. Mais en matière de sécurité, aucun accord n’est nécessaire. i nous découvrions un risque, nous ne permettrions jamais qu’il soit ignoré."