Officiel : Audi F1 dépose son intention de faire appel... contre la FIA !

Audi F1 a informé la FIA de son intention de faire appel de la décision des commissaires de ne pas pénaliser Yuki Tsunoda pour l’erreur qu’il a commise lors du nouveau départ du Grand Prix d’Italie. Tsunoda s’était mal positionné sur son emplacement de grille avant la reprise de la course. Le directeur de course a par conséquent annulé le départ et ordonné un tour de formation supplémentaire.

En temps normal, une telle situation aurait obligé le pilote responsable du retard à s’élancer depuis la voie des stands. Ce ne fut pas le cas pour Tsunoda.

Les commissaires n’ont pris aucune sanction à l’encontre de Tsunoda, estimant que la décision d’ordonner un tour de formation supplémentaire relevait du directeur de course (voir ci-dessous).

Tsunoda a terminé la course à la dixième place, avec sept secondes d’avance sur le pilote Audi Gabriel Bortoleto, lequel devançait d’une seconde son coéquipier Nico Hülkenberg. C’est donc un point qui est en jeu pour Audi F1 en cas d’appel accordé et victorieux.

La décision des commissaires en intégralité :

La voiture n°22 [Tsunoda] s’est approchée de la grille en se dirigeant initialement vers le côté gauche de celle-ci ; réalisant ensuite qu’il se dirigeait vers le mauvais emplacement, le pilote a changé de trajectoire et a positionné sa voiture dans la bonne case de départ et à la position correcte à l’intérieur de celle-ci. Ce fait a été vérifié par les commissaires sportifs à l’aide d’images provenant de plusieurs angles de caméra.

Le directeur de course a déclaré, lors de son audition, que c’est lui qui avait décidé - en se fondant sur le comportement de la voiture à l’approche de la case de départ - de lancer un tour de formation supplémentaire. Il a indiqué qu’il ne se sentait pas à l’aise à l’idée de donner le départ de la course alors que la voiture se trouvait dans cette position.

Le représentant de l’écurie a déclaré que :

(i) La voiture ne se trouvait pas dans une position de « faux départ » au sens de l’article B5.1.1c du règlement de F1 car aucune partie de la surface de contact des pneus avant ne dépassait les lignes délimitant la case de départ (lignes avant et latérales) ;

(ii) Lors du briefing des pilotes, le directeur de course avait précisé que, pour le départ, les limites de la piste étaient constituées par les murets des stands et que, dans ce cas précis, bien que la voiture fût orientée vers la droite, elle disposait d’un espace d’au moins quatre mètres pour s’élancer ;

(iii) Aucun autre pilote n’a été gêné par la position de la voiture n° 22 ;

(iv) Le pilote de la voiture n’était pas la « cause » du tour de formation supplémentaire ;

(v) ​​L’écurie n’a à aucun moment été informée que la direction de course considérait la voiture n° 22 comme étant à l’origine du tour de formation supplémentaire.

Les commissaires sportifs souscrivent aux points ci-dessus et estiment que le tour de formation supplémentaire a résulté de l’appréciation de la situation par le directeur de course, plutôt que d’avoir été directement provoqué par le pilote de la voiture n°22.

Par ailleurs, l’article B5.9.4 précise que si un pilote est à l’origine d’un tour de formation supplémentaire mais est en mesure de l’effectuer, il doit emprunter la voie des stands à la fin de ce tour et prendre le départ depuis celle-ci. Ce n’est que s’il omet de le faire que la sanction obligatoire d’un « Stop-and-Go » est appliquée.

En d’autres termes, la pénalité sanctionne le fait de ne pas être rentré dans la voie des stands pour y prendre le départ. La pénalité ne sanctionne pas le fait d’avoir provoqué le tour de formation supplémentaire, si tant est que le pilote en ait effectivement été la cause initiale.

Un point crucial se dégage ici : pour se conformer à l’obligation de s’engager dans la voie des stands et d’y prendre le départ, un pilote doit savoir qu’il est à l’origine du tour de formation supplémentaire. Le représentant de l’écurie a cité des cas où des tours de formation supplémentaires ont été lancés en raison de circonstances extérieures, telles que la position d’un photographe, etc. En l’espèce, aucun message n’a été transmis à l’écurie ou au pilote pour les informer qu’ils étaient la cause de ce tour de formation supplémentaire.

Compte tenu du fait que la voiture était positionnée dans son emplacement de grille de départ conformément au règlement, l’écurie n’avait, selon nous, aucune raison d’ordonner à son pilote de s’engager dans la voie des stands pour y prendre le départ.

Par conséquent, que le pilote ait ou non directement provoqué le tour de formation supplémentaire, l’écurie et le pilote ignoraient qu’ils étaient considérés comme en étant la cause ; nous estimons donc ne pas pouvoir infliger de pénalité de type « Stop and Go » dans ce cas précis et décidons de ne donner aucune suite à cette affaire.

Nous notons que le directeur de course a agi de bonne foi et par souci de prudence excessive en ordonnant un tour de formation supplémentaire.

Nous notons par ailleurs que la FIA pourrait envisager de mettre en place une procédure visant à informer les écuries et les pilotes lorsqu’ils sont considérés comme étant à l’origine d’un tour de formation supplémentaire, afin qu’ils puissent se conformer aux exigences de l’article B5.9.4.