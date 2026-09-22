Red Bull et Honda au centre d’une réforme potentielle pour les moteurs F1

La FIA étudie une réforme du système ADUO, introduit en 2026 pour permettre aux motoristes en difficulté de rattraper leur retard, mais dont les premiers mois d’application ont révélé plusieurs limites. L’objectif serait double : améliorer le fonctionnement du mécanisme pour l’ensemble des constructeurs et offrir un soutien supplémentaire à Honda, dont les performances restent en retrait. Des discussions pourraient s’ouvrir cette semaine entre les motoristes, alors que des ajustements réglementaires sont déjà prévus pour 2027.

Le système ADUO avait initialement été conçu pour permettre aux constructeurs ayant commis des erreurs dans la conception de leur moteur de disposer de possibilités supplémentaires afin de combler leur retard. Cependant, son application cette saison a fait émerger plusieurs conséquences inattendues et suscité une importante controverse.

Red Bull en a notamment fait les frais lorsque son unité de puissance a été désignée comme la meilleure du plateau, alors que l’écurie n’avait encore remporté aucune course. La frustration du constructeur a été renforcée par le fait que Mercedes, leader des deux championnats, a été considérée comme suffisamment en retrait pour bénéficier d’une possibilité de développement cette saison, ainsi que l’année prochaine.

L’un des principaux points de désaccord concerne la manière dont le classement ADUO est établi. Celui-ci repose actuellement uniquement sur la puissance du moteur à combustion interne, sans prendre en compte les performances globales de l’unité de puissance.

Cette méthode a conduit à une situation paradoxale : Mercedes, dont l’ensemble thermique-électrique est largement considéré comme le plus performant, peut introduire des évolutions, tandis que Red Bull en est privé en raison de la puissance élevée de son moteur thermique.

Le système peut également piéger le constructeur de référence. Ses rivaux ont en effet la possibilité de concentrer leurs efforts sur des composants qui ne sont pas pris en compte par la FIA dans l’évaluation des performances, ce qui leur permet de progresser sans nécessairement modifier les éléments mesurés par la Fédération.

Les problèmes apparus cette saison ont ainsi renforcé la conviction, déjà ancienne, de la FIA selon laquelle le dispositif ADUO doit être amélioré.

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA, avait reconnu avant la pause estivale que le système constituait encore un chantier en cours.

"Je pense que notre méthode de mesure s’est révélée très précise, à mon avis. Cela étant dit, est-ce que tout a parfaitement fonctionné ? Non, parce que, évidemment, certaines personnes ne sont pas satisfaites, et ainsi de suite. Avons-nous donc besoin de réfléchir à des améliorations pour l’avenir ? Oui, je dirais que c’est nécessaire."

Plusieurs pistes étudiées pour 2027

La FIA examine désormais différentes solutions afin d’améliorer le fonctionnement général de l’ADUO, tout en répondant aux inquiétudes liées à son application au sommet de la hiérarchie.

Aucune décision n’a encore été prise, mais plusieurs options seraient actuellement sur la table. La première consisterait à revoir la manière dont la puissance du moteur thermique est mesurée. De nouveaux paramètres pourraient être pris en compte, comme la taille du turbocompresseur, les températures de fonctionnement ou encore certains facteurs extérieurs influençant la puissance délivrée, notamment les effets liés aux échappements.

Une autre possibilité serait de baser le classement ADUO sur les performances globales de l’unité de puissance plutôt que sur celles du seul moteur thermique.

Une réforme plus radicale pourrait également être envisagée. Mattia Binotto, responsable du projet Audi en Formule 1, avait ainsi suggéré plus tôt dans l’année que les possibilités de développement soient déterminées en fonction du classement des constructeurs, plutôt que sur la base de l’évaluation de la puissance d’un composant spécifique.

Nikolas Tombazis a toutefois rappelé que la FIA avait déjà proposé d’intégrer davantage de paramètres lors des discussions initiales avec les motoristes.

"Nous avions proposé de prendre en considération certains éléments, comme la pression de suralimentation, le diamètre du turbocompresseur ou, par exemple, la température de fonctionnement du plénum, entre autres," avait-il détaillé.

"La position commune de tous les motoristes à l’époque était que nous devions conserver un système simple."

L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de la réglementation 2026 pourrait toutefois faire évoluer les positions. Les constructeurs disposent désormais d’une meilleure compréhension du fonctionnement du système ADUO et des effets concrets des nouvelles règles moteur.

Un premier débat a eu lieu à la Commission F1

Les réflexions de la FIA pourraient rapidement prendre de l’ampleur. Les écuries se sont en effet réunies ce lundi pour une réunion de la Commission F1, au cours de laquelle la question de l’aide supplémentaire accordée à Honda a été abordée.

Dans le prolongement des discussions récentes concernant le motoriste japonais, le sujet de l’ADUO pourrait être inscrit à l’ordre du jour des prochains groupes de travail afin de déterminer si un consensus existe entre les constructeurs sur la nécessité de modifier le dispositif.

Si un accord de principe se dégage, les discussions pourraient ensuite être transférées au Comité consultatif des unités de puissance, le PUAC, l’instance chargée des questions liées à la réglementation moteur.

Toute modification nécessiterait le soutien d’au moins quatre des six motoristes représentés au sein de cette structure : Mercedes, Ferrari, Red Bull, Audi, Honda et Cadillac.

La volonté de faire évoluer l’ADUO a pris une nouvelle dimension ces dernières semaines en raison de la situation de Honda. Le motoriste japonais connaît un début de cycle réglementaire difficile malgré une première aide obtenue au début de l’année, avec le soutien de plusieurs de ses concurrents.

Cette assistance avait notamment pris la forme d’une enveloppe supplémentaire de 19 millions de dollars, dont 11 millions correspondaient à une augmentation de son plafond de dépenses et 8 millions à un prêt.

Les progrès de Honda étant restés limités, Lawrence Stroll, propriétaire d’Aston Martin, a accentué la pression pour obtenir un soutien supplémentaire. Fernando Alonso s’est également joint aux appels en faveur d’une aide au constructeur japonais.

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, avait ouvertement exprimé son souhait de trouver des solutions lors du Grand Prix d’Espagne, afin d’offrir à Honda de meilleures perspectives pour l’avenir et de contribuer à maintenir Fernando Alonso en Formule 1.

Le point de vue du président de la FIA est partagé par plusieurs autres motoristes : personne ne tirerait profit de la situation d’un constructeur majeur comme Honda s’il venait à rencontrer des difficultés trop importantes. Si la situation ne s’améliorait pas, le risque de voir Honda quitter la Formule 1 deviendrait en effet plus concret.

Le sujet a déjà été évoqué avec certains constructeurs et les premiers signaux indiqueraient qu’un soutien existe en faveur d’une nouvelle adaptation de l’ADUO pour aider Honda.

Toto Wolff, directeur de Mercedes, s’est déclaré ouvert à cette possibilité, tout comme Laurent Mekies chez Red Bull Powertrains... à certaines conditions.

Si la FIA souhaite obtenir le soutien de Red Bull pour aider Honda, elle pourrait devoir proposer une contrepartie au constructeur autrichien. Une modification plus générale du système ADUO pourrait notamment permettre de répondre à ses critiques concernant la méthode de mesure et l’application du dispositif depuis le début de la saison.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull, avait ainsi reconnu en Espagne qu’une aide supplémentaire à Honda serait souhaitable, tout en prévenant qu’elle ouvrirait probablement un débat plus large sur l’ensemble du mécanisme.

"Nous ne pouvons pas être d’accord sur tout, mais, en tant que parties prenantes de ce sport, lorsqu’une situation doit être corrigée ou qu’elle nécessite un soutien, nous trouvons généralement des solutions," avait-il expliqué.

"Je suis certain qu’à un moment donné, nous nous réunirons pour discuter de l’avenir de la réglementation ADUO et de ses lacunes. Nous en connaissons certaines et je suis sûr qu’il y en aura d’autres à traiter."

La principale difficulté pour la FIA consistera à déterminer quelle forme d’aide pourrait être accordée à Honda sans pénaliser les autres motoristes ni compromettre leurs propres ambitions en matière de développement.

Honda n’a pas directement participé aux discussions avec la FIA concernant sa situation. Le constructeur japonais préfère généralement rester discret sur les questions politiques et éviter d’alimenter les débats publiquement.

Lors du Grand Prix d’Espagne, Shintaro Orihara, directeur général de Honda en piste, avait expliqué que la priorité du motoriste restait la mise en œuvre de son programme de développement pour 2027, plutôt que l’attente d’une solution réglementaire providentielle.

Honda a d’ailleurs choisi de n’utiliser qu’une seule des deux évolutions ADUO auxquelles il a droit cette saison, afin de pouvoir concentrer ses ressources sur un bond en avant plus important l’année prochaine.

Honda va également modifier son organisation interne. Yoichiro Fukao prendra la direction du projet majeur du programme moteur en Formule 1, en remplacement de Tetsushi Kakuda.