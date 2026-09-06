Racing Bulls a ’limité les dégâts’ face à Alpine F1 à Monza

Après les qualifications, Racing Bulls semblait en mauvaise position au championnat, puisque les pilotes Alpine F1 étaient en pole et septième au départ. Mais la course a été bien meilleure pour l’équipe de Faenza, qui a concédé trois points seulement à sa rivale, même si une pénalité pourrait faire reculer un des deux pilotes dans la hiérarchie.

Arvid Lindblad était neuvième au départ avec la pénalité de Kimi Antonelli et il se félicite d’avoir limité la casse face à Alpine, et notamment face à Pierre Gasly, qui était premier sur la grille.

"C’est bien, sur un week-end où Alpine avait apporté quelque chose de spécial en ligne droite, pouvoir les séparer est bien, on a perdu peu contre eux. Pierre était en pole et je partais dixième, finir juste derrière lui est bien et on limite les dégâts, on peut être heureux" a déclaré Lindblad.

"Pour moi, c’est un boost de confiance, et bravo à l’équipe, on a une voiture solide, bonne sur tous les circuits, et même aujourd’hui, Alpine était bien plus rapide en ligne droite mais en virages, on était similaires voire plus rapides. Sur la plupart des circuits, ce sont les virages qui importent et ça nous donne confiance pour la suite."

Yuki Tsunoda a terminé dans les points après une belle course malgré un départ en 15e place, mais il a failli être repoussé dans le classement après s’être placé de travers lors du deuxième départ.

En effet, il était 15e au premier départ au 14e au deuxième, et il a failli s’installer sur son premier emplacement avant de traverser la grille et d’être de travers, forçant le peloton à un tour de formation supplémentaire.

Heureusement pour lui, l’équipe a expliqué que son positionnement n’était pas illégal et que le directeur de course a décidé de refaire un tour de formation, ce qui a été admis comme correct par les commissaires ! Mais le Japonais était un peu embarrassé.

"Je ne veux pas parler de ça ! Ca fait quelques mois que je ne cours pas, et j’ai un peu de confusion parfois. C’est une très mauvaise excuse ! Mais j’ai fait une bonne course, merci à l’équipe, je suis dans les points, ça faisait longtemps et je m’en satisfais" a déclaré le Japonais après l’arrivée, expliquant que sa qualification lui a coûté cher.

"C’était un mélange de préparation, de performances des voitures, et j’ai été éliminé en Q1 donc c’était frustrant, mais je suis satisfait de ramener quand même un point car on se bat contre les Alpine."

Alan Permane, le directeur de l’équipe se félicite de ce bon résultat à domicile malgré les points perdus sur Alpine F1 au championnat.

"Ce fut un week-end solide pour nous. C’est toujours particulier de courir à domicile, de voir la passion des fans et de bénéficier du soutien de nos amis et de nos familles venus nous encourager depuis les tribunes."

"Tout n’a pas été parfait, mais nous avons assurément tiré le meilleur parti de notre matériel et placé nos deux voitures dans les points. Les deux pilotes ont fait de l’excellent travail, avec une mention spéciale pour Yuki, qui marque des points dès sa deuxième course au volant."

"Le délai est court avant la prochaine échéance : nous rentrons à Faenza ce soir, consacrerons la journée de demain au débriefing et nous tournerons ensuite vers Madrid, qui approche à grands pas."