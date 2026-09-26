’L’histoire de notre week-end’ : Audi F1 a ’manqué de vitesse de pointe’ à Bakou

Audi F1 n’a pas marqué de points à l’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce qui n’est pas surprenant en se rappelant que les deux pilotes étaient en neuvième ligne sur la grille de départ. Mais Nico Hülkenberg a occupé la dixième place dans la phase finale de la course et était déçu après la course de ne pas avoir arraché un point au terme d’une course qui a vu de nombreux abandons.

Il pourrait toutefois encore y arriver car Carlos Sainz est sous enquête, mais à sa descente de voiture, il n’en savait rien et a reconnu qu’il était frustré de ne pas avoir pu défendre sa position.

"Les points semblaient à portée de main pendant un moment, c’est donc décevant de passer à côté. J’étais dixième vers la fin, mais les voitures devant ont commencé à se battre, ce qui nous a fait perdre du temps et a permis à Carlos de se glisser dans mon aspiration" explique Hülkenberg.

"La Williams était très rapide en ligne droite, et je ne pouvais pas faire grand-chose pour le retenir. C’est un peu l’histoire de notre week-end. Il nous manquait de la vitesse de pointe en ligne droite, et sur ce circuit, cela rend difficile la progression ou la défense."

"On l’accepte sans broncher et on passe à autre chose. Nous avons maintenant quelques jours pour analyser les données, mieux comprendre le package et voir ce que nous pouvons en tirer le week-end prochain."

Gabriel Bortoleto a terminé 13e et pourrait reculer pour avoir dépassé sous drapeaux jaunes, puisqu’il est sous enquête. Mais les réflexions du Brésilien étaient ailleurs à sa descente de voiture, avec des commentaires sur son week-end et sa course.

"Cela n’a pas été le week-end le plus facile, mais la course en elle-même a été plutôt prometteuse en termes de rythme. Le nouveau package a répondu présent, notamment dans le secteur intermédiaire, où la voiture semblait plutôt forte" a déclaré Bortoleto.

"Nous avions un bon rythme derrière les autres voitures, il était donc encourageant de voir cela après quelques difficultés jeudi et vendredi. Le ressenti n’était pas le même dans les lignes droite, où nous manquions de rythme."

"Malgré tout, même s’il n’est évidemment pas idéal d’être à nouveau hors des points, je suis heureux de voir le modéré progrès que nous avons réalisé aujourd’hui : quelques points positifs que nous pouvons emmener lors de la prochaine course."

Allan McNish, directeur de la compétition, a détaillé les stratégies suivies par Audi pour donner une chance de points à ses pilotes : "Notre stratégie a toujours consisté à prolonger le premier relais et à nous tenir prêts à tirer parti d’une éventuelle voiture de sécurité."

"Cela nous a permis de rouler dans les points en fin de course, ce qui aurait constitué une belle récompense pour les efforts fournis par toute l’équipe durant la nuit afin de remonter après des qualifications difficiles."

"Nous en avons été proches, mais nous savions pertinemment que ce circuit ne conviendrait pas parfaitement à notre voiture. Nous quittons Bakou déçus, mais prêts à repartir à l’assaut à Sepang dans une semaine, sur un tracé dont le profil devrait mieux convenir à notre monoplace."

Mise à jour 18h30 : Sainz n’a pas été pénalisé et Hülkenberg reste donc 11e. En revanche, Bortoleto a écopé de 10 secondes de pénalité et recule au 15e rang.