14 évolutions à Bakou : Audi F1 a passé un test crucial pour son avenir

Audi F1 a profité du Grand Prix d’Azerbaïdjan pour franchir une étape importante sur sa R26, avec pas moins de 14 évolutions déclarées sur sa monoplace à Bakou. Si Mattia Binotto se montre prudent avant de quantifier précisément leur apport en performance, les premières données correspondent aux attentes. Le dirigeant italien affiche également sa satisfaction concernant Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, dont les profils très différents offrent à Audi expérience, régularité et potentiel de progression.

Interrogé sur le travail effectué par ses deux pilotes cette saison, Binotto n’a pas hésité à dresser un bilan positif.

La situation de Hülkenberg et celle de Bortoleto doivent néanmoins être analysées différemment. Le premier apporte une expérience considérable et une grande régularité, tandis que le second poursuit encore son apprentissage au plus haut niveau.

"Très satisfait, oui, je pense que c’est la réponse. Ensuite, il faut analyser les choses. La situation est différente pour chacun d’entre eux. Nous avons un pilote expérimenté avec Nico et un pilote plus jeune avec Gabi."

"Nico répond présent avec régularité. Je pense que Nico, particulièrement lorsqu’on arrive au dimanche, en course, apporte de la constance, de la solidité, commet très peu d’erreurs, exploite toujours le potentiel de la voiture et marque des points chaque fois que c’est nécessaire ou qu’une occasion se présente. Et je pense que c’est cela, Nico. Jusqu’à présent, il a fait du bon travail. Chaque fois qu’une opportunité s’est présentée, il a exploité le potentiel maximal de notre voiture."

"Gabi est davantage un jeune pilote. Il est dans une phase d’apprentissage, donc je pense que nous devons davantage l’observer à travers son développement, son rythme de progression. Et là encore, je dois dire que je vois sa confiance augmenter course après course. Vous pouvez voir qu’il devient de plus en plus rapide et qu’il a évidemment davantage confiance en lui."

"Pas de grosses erreurs, peut-être une ou deux, mais cela fait encore une fois partie de sa phase d’apprentissage. Mais dans l’ensemble, il est lui aussi régulier. Il exploite clairement le potentiel de la voiture. Il est très rapide en qualifications, sur un tour, lorsque cela compte. Donc, dans l’ensemble, je dois dire que je suis plutôt satisfait."

Pour Audi, les deux pilotes remplissent donc des fonctions complémentaires. Mais l’attention de l’équipe à Bakou ne se limite pas aux pilotes.

14 évolutions déclarées à Bakou

Audi a introduit un package particulièrement conséquent pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec 14 évolutions enregistrées sur la monoplace.

Afin d’en mesurer précisément les effets, l’équipe a choisi de procéder à une comparaison directe lors des Libres jeudi. Une voiture a roulé avec l’ancienne configuration tandis que l’autre disposait du nouveau package.

"Lors des Libres 1, nous avions d’abord une voiture avec l’ancien package et l’autre avec le nouveau. Il s’agissait surtout de recueillir des données, d’accumuler des informations, et maintenant nous sommes en train de procéder à toutes les analyses."

"Je ne pense pas qu’une véritable comparaison des performances ait encore été menée à son terme. Oui, si vous regardez la première impression que donnent les données, disons, le package fonctionne comme prévu, ce qui est positif et constitue en réalité notre principal objectif pour ce week-end."

Mais pour Audi, la véritable importance de cette évolution dépasse le simple gain de temps au tour. Binotto considère le package de Bakou comme un test grandeur nature du fonctionnement de toute l’organisation.

"Pour nous, apporter des évolutions est évidemment important pour la performance, c’est important pour notre lutte au championnat. Mais encore une fois, ce qui est plus important pour nous, c’est de nous assurer que l’équipe progresse en matière de méthodologies et de capacités."

"Qu’il s’agisse d’être audacieux dans notre état d’esprit, du type de concepts aérodynamiques que nous pouvons proposer, des délais, de l’ingénierie, de la production ou de la fabrication, nous avons relevé le défi. Nous avons relevé le défi, je pense, avec l’évolution que nous avons apportée ici."

"Peu importe ce qu’elle apportera en matière de temps au tour. Je pense que ce qui compte le plus pour nous, c’est d’avoir relevé le défi, d’avoir une nouvelle fois poussé le système, que ce soit en matière d’état d’esprit ou de délais."

"Et j’espère que la corrélation sera bonne. C’est désormais la conclusion que nous devons tirer de cet exercice. J’espère que nous aurons une corrélation correcte par rapport à la soufflerie et au simulateur."

Cette dernière étape sera particulièrement importante pour Audi. Si les performances observées en piste correspondent aux prédictions obtenues en soufflerie et dans le simulateur, l’équipe pourra valider non seulement les nouvelles pièces, mais également tout le processus qui a conduit à leur conception, d’une importance fondamentale pour la R27 de la prochaine saison.

"Oui, la R27 est dans nos têtes déjà, mais à l’usine aussi. Comme je l’ai dit, le nombre de dixièmes immédiatement gagnés à Bakou devient presque secondaire. L’objectif consiste également à démontrer qu’Audi peut raccourcir ses délais, prendre davantage de risques dans ses choix et pousser ses départements avec des exigences croissantes."