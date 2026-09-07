‘Je m’en souviendrai pour toujours’ : Antonelli revient sur sa folle course d’attaque

C’est une victoire qui marquera les mémoires. Parti du fond de grille en raison de sa pénalité moteur, Kimi Antonelli a pourtant réussi à remporter son Grand Prix à domicile, à Monza, à la faveur d’une remontée exceptionnelle. 12e au bout de deux tours seulement, l’Italien, qui affichait un rythme formidable, s’est payé le luxe d’effectuer son 26e et dernier dépassement du dimanche sur son propre coéquipier, George Russell, en fin de course, pour lui ravir la première place.

Cette première victoire était aussi somptueuse qu’inattendue pour le plus que jamais leader du championnat. En se réveillant le dimanche matin en Lombardie, personne n’imaginait une telle victoire. Pas même Kimi Antonelli ? Quand a-t-il pu commencer à penser sérieusement à la victoire ?

« Oui, je me suis réveillé et je me sentais très bien. Je me sentais très bien mentalement. Je pensais toujours qu’un très bon résultat aurait été un podium pour moi, mais après le drapeau rouge, j’étais déjà douzième, j’ai pris un autre départ et après quelques tours j’étais déjà dans le top cinq, et j’ai su que j’avais une chance de victoire. Bien sûr, c’était très difficile de s’échapper, mais évidemment, nous avons réussi à le faire et à concrétiser. »

« Je pensais qu’un podium était possible, mais évidemment, avec le drapeau rouge, j’étais déjà douzième, et là j’ai su que je pouvais avoir ma chance. Mais bien sûr, je me suis ensuite retrouvé devant à me battre, et c’était très difficile de s’échapper, fondamentalement impossible. Donc je savais que ce serait difficile. Ensuite, avec la VSC, nous sommes passés aux stands et il a fallu combler l’écart, et oui, au final, de concrétiser, j’en suis très heureux. »

Antonelli a remporté son 7e Grand Prix en carrière, et il s’agira certainement de son plus beau souvenir en F1 jusqu’à présent : remporter un Grand Prix à domicile, qu’a-t-il de plus mémorable ?

« La meilleure reste à venir, mais j’ai le sentiment que c’était l’une de mes meilleures courses, et celle-là, je m’en souviendrai pour toujours » confirme le pilote Mercedes F1.

« Oui, je pense que c’est le podium le plus spécial. Voir tous les fans dans la ligne droite, c’est tout simplement incroyable. Et puis, bien sûr, le fait d’être à domicile ajoute ce petit truc en plus. Et oui, je suis super, super heureux de ça. »

L’Italien aurait aussi pu se ranger derrière son coéquipier et assurer une 2e place, très bonne aussi dans la perspective du championnat mondial. Mais il a tout donné jusqu’au bout, et a même effrayé Toto Wolff en signant le meilleur tour dans la dernière boucle, ce que le directeur d’écurie a avoué avoir « détesté ».

Mais pourquoi Antonelli a-t-il autant attaqué ?

« Je n’ai vraiment pensé à rien d’autre qu’à essayer de gagner, surtout quand j’ai vu l’opportunité se présenter. J’attaquais fort et j’ai fait une petite excursion hors piste sur les boulettes de gomme, ce qui n’était pas idéal. Mais nous essayions de pousser, de faire des dépassements intelligents, d’utiliser la batterie judicieusement, et ça a fonctionné. Mais, bien sûr, le fait que nous étions clairement la meilleure équipe a aussi aidé à remonter. »

Le soutien du peuple de Monza

Si le peuple italien se passionne toujours pour Ferrari, l’Antonelli-mania ne cesse de gagner du terrain par-delà les Alpes. En piste dans sa Mercedes F1, a-t-il pu entendre les hourras de la foule ?

« Non, absolument pas. Mais je pouvais les voir à la sortie de la première chicane du coin de l’œil. Mais non, je ne pouvais vraiment pas l’entendre. Heureusement, nos voitures font encore un bruit décent. Si vous entendez les fans en conduisant, c’est qu’il y a un gros problème. »

« J’ai senti que les fans m’ont définitivement donné ce petit supplément d’âme pour attaquer davantage. Le soutien a été fantastique. Le fait de voir les tribunes applaudir à chaque tour a indéniablement donné ce petit quelque chose en plus pour pousser encore plus et essayer de faire encore mieux pour l’emporter. »