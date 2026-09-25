Audi F1 sombre dès la Q1 avec sa R26 évoluée, un naufrage à relativiser

Audi F1 a vécu une séance de qualifications particulièrement difficile à Bakou, avec l’élimination de ses deux monoplaces dès la Q1 du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg ne s’élanceront respectivement que des 17e et 18e positions après avoir tous les deux rencontré un drapeau jaune lors de leur dernière tentative. Mais au-delà de ces circonstances défavorables, les deux pilotes reconnaissent un manque de performance de l’Audi, ainsi que des difficultés persistantes pour trouver de l’adhérence et exploiter les évolutions introduites ce week-end.

Après une première journée qui avait laissé entrevoir certains progrès grâce au nouveau package apporté à Bakou, Audi espérait pouvoir se rapprocher du milieu de grille au moment des qualifications.

La Q1 a finalement débouché sur un résultat beaucoup plus difficile. Bortoleto a terminé 17e, juste devant son équipier Hülkenberg, 18e. Aucun des deux pilotes n’est donc parvenu à franchir la première partie des qualifications.

Pour Bortoleto, la séance avait pourtant commencé de manière relativement encourageante...

"Bien sûr, ce n’est pas le résultat que nous voulions obtenir aujourd’hui en qualifications. Les deux premières tentatives que j’ai effectuées semblaient plutôt correctes ; en revanche, lors de la dernière, je n’ai tout simplement réussi à trouver aucune adhérence, et un drapeau jaune à la fin de mon ultime tour rapide m’a également obligé à lever le pied. Nous avons probablement laissé quelque chose en piste, mais je pense qu’il aurait de toute façon été difficile de progresser beaucoup plus aujourd’hui."

"Globalement, le week-end a été assez compliqué pour nous jusqu’à présent. Sur certains tours, on a l’impression que l’adhérence est là, et sur d’autres, on a le sentiment d’être en difficulté avec elle. Nous avons manqué un peu de rythme tout au long des séances, donc nous devons tout analyser et comprendre ce qui n’a pas fonctionné, en tirer les enseignements et réessayer demain."

La situation a été similaire pour Hülkenberg, même si l’Allemand estime pour sa part que le classement final sous-estime davantage le potentiel de sa monoplace.

Son premier tour rapide a été compromis par l’absence d’aspiration. Un élément particulièrement important à Bakou, où la très longue portion à pleine charge menant jusqu’au premier virage permet de gagner un temps non négligeable lorsqu’un pilote parvient à se positionner derrière une autre monoplace.

"Le résultat d’aujourd’hui est évidemment décevant, car j’ai le sentiment que nous étions plus compétitifs que ne le laisse penser le classement final. Lors de la première tentative, nous avons manqué l’aspiration, ce qui fait une grosse différence ici. Puis, dans mon dernier tour, j’ai été gêné par un drapeau jaune au virage 15 et, une nouvelle fois, je n’avais pas d’aspiration dans la longue ligne droite."

"Nous manquions également un peu de vitesse en ligne droite, ce qui rend les choses particulièrement difficiles sur ce circuit. Il y a naturellement encore beaucoup de choses à apprendre concernant les évolutions pendant que nous travaillons pour comprendre et optimiser ce package."

"Partir du fond de la grille n’est jamais facile, mais nous sommes à Bakou et des opportunités peuvent se présenter. Nous devons donc rester attentifs et être prêts à les saisir."