Ocon : ’Tout le monde connait par cœur’ le circuit de Bahreïn

Après un Grand Prix du Japon prometteur mais lors duquel Esteban Ocon n’a pas réussi à faire mieux qu’une 18e place, Haas F1 espère que le Grand Prix de Bahreïn sera l’occasion de comprendre les difficultés qui ont touché le Français à Suzuka. A noter que ce dernier est satisfait de courir à Sakhir, où il a signé un podium en 2020.

"Bahreïn est un endroit spécial pour moi. Tout d’abord, c’est le berceau de la Formule 1 ; j’y suis venu pour des essais au cours des dernières saisons et j’y ai décroché mon premier podium, ce qui me rappellera toujours des souvenirs lorsque je m’y rendrai" a déclaré Ocon.

"C’est un circuit que j’apprécie, il a des caractéristiques très particulières par rapport à d’autres circuits ; la dégradation est très élevée, tout le monde la connaît par cœur, et c’est un test pour nous les pilotes, physiquement avec la chaleur, mais aussi avec les voitures."

Contrairement aux autres années, y retourner avec l’expérience d’autres courses aura un effet différent : "Nous savons généralement à quoi nous attendre, mais ce sera un test intéressant pour nous d’y retourner après les essais et de voir quelles sont nos véritables performances."

Oliver Bearman courra sur un circuit qu’il a déjà expérimenté pour la première fois : "C’est le premier circuit sur lequel je retourne en Formule 1 après les essais de pré-saison qui ont eu lieu il y a plus d’un mois. Ce sera un bon week-end, et la première course de nuit de la saison sera amusante, j’espère que ce sera une bonne conclusion pour ce triplé de courses."

Ayao Komatsu, le directeur de Haas, espère trouver de bons repères et avoir une bonne vision des progrès de la VF-25 : "Nous revenons à Bahreïn, où se déroulent les essais de pré-saison, et même si notre dernier passage ici ne remonte qu’à cinq semaines, il s’est passé beaucoup de choses pendant cette période, comme c’est toujours le cas en Formule 1."

"Nous avons connu notre plus bas niveau en Australie, suivi d’un doublé à Shanghai et d’une dixième place à Suzuka. Je pense que nous revenons ici avec une bien meilleure compréhension de la voiture, et en fait en tant que meilleure équipe. Je suis impatient de voir comment les nouvelles pièces que nous avons apportées à Suzuka se comportent ici."

Une semaine après avoir roulé pour Alpine en EL1 au Japon, Ryo Hirakawa fera la même chose pour Haas après avoir changé d’équipe, comme l’explique Komatsu : "Ryo Hirakawa fera ses débuts en EL1 avec nous. Nous avons été très impressionnés par lui lorsqu’il a piloté pour nous à Abu Dhabi."

"C’est donc un plaisir de l’accueillir à nouveau dans l’équipe. Le circuit de Sakhir offre toujours une course de nuit passionnante avec de nombreux dépassements, nous sommes donc impatients de nous appuyer sur notre solide performance du week-end dernier."