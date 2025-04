Hadjar : C’est ’intéressant’ de revenir sur un circuit déjà connu

Isack Hadjar espère continuer sur sa belle lancée, après deux entrées en Q3 consécutives et des points marqués au Japon, ses premiers en F1. Le pilote Racing Bulls est heureux de son début de saison et est impatient de courir sur un tracé qu’il connait bien grâce aux essais hivernaux.

"Bahreïn est déjà la quatrième course de la saison et même si cela semble fou de le dire, nous avons été très rapides et finalement, au Japon, j’ai marqué mes premiers points. Nous les avons obtenus au mérite, sur le rythme pur" a déclaré Hadjar.

"Donc honnêtement, je ressens beaucoup d’excitation à l’approche de ce week-end et je me sens encore plus confiant. Même si nous avons eu des essais difficiles ici avant le début de la saison, je pense que nous avons apporté les bonnes améliorations."

"Maintenant, en revenant sur le même circuit, avec l’expérience que nous avons acquise, il sera vraiment intéressant de voir où nous en sommes. Toute l’équipe et moi-même sommes vraiment confiants que nous pouvons continuer à nous battre pour la Q3 et pour les points."

Liam Lawson va continuer à se familiariser avec son équipe, et il pense pouvoir mieux s’adapter à Bahreïn, d’autant qu’il apprécie que la course se fasse en soirée : "J’ai hâte d’être à Bahreïn, c’est une course de nuit, ce qui est bien, j’adore les courses de nuit."

"Avec le Japon à mon actif dans la VCARB, j’ai hâte d’avoir une nouvelle occasion de me familiariser avec la voiture. La semaine dernière, nous avons pu voir qu’elle avait un grand potentiel, alors je suis impatient de commencer à en tirer le meilleur parti. Il va faire très chaud, surtout cette année, mais comme il s’agit d’une course de nuit, les conditions sont différentes."

"C’est un circuit emblématique qui est normalement très dur pour les pneus, mais c’est aussi un circuit sur lequel l’équipe a fait des essais, alors j’espère que nous pourrons mettre en œuvre tout ce que nous avons appris lors des essais dans la voiture ce week-end."

Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls, explique que l’équipe est maintenant certaine que la VCARB 02 est performante sur tous les tracés : "Après avoir terminé dans les points au Japon, nous retournons sur le circuit de Sakhir à Bahreïn pour la deuxième fois cette année."

"Nous y avons déjà effectué de nombreux essais de pré-saison et nous avons une bonne connaissance de la façon dont la VCARB 02 réagit aux spécificités de ce circuit. C’est un circuit délicat, composé d’un mélange d’épingles à cheveux et de virages enchaînés de longue durée."

"En outre, les ingénieurs doivent faire face à une rugosité élevée de l’asphalte, à des variations importantes de la température de la piste (affectant l’adhérence des pneus et l’optimisation thermique), au vent (affectant la charge et l’équilibre aérodynamiques), à des courses sous projecteurs, ainsi qu’à des remises à zéro de la piste dues au sable."

"Après trois courses, avec des caractéristiques très variées, nous sommes maintenant convaincus que la voiture fonctionne bien dans toute une série de types de virages, de sélections de pneus et de spécificités du revêtement de la piste."

"Mais le peloton est très serré et nous devons tirer le meilleur parti des réglages de la voiture, de l’utilisation des pneus et de la stratégie pour maximiser nos résultats. Nous avons tiré les leçons des trois dernières courses, où les choses se sont bien ou mal passées, et nous arrivons à Bahreïn avec l’intention de continuer à nous battre pour être bien placés dans les points."