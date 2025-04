Sauber F1 a ’beaucoup appris’ depuis les essais hivernaux et espère en profiter

Sauber F1 espère continuer à progresser à Bahreïn, alors que la C45 n’accuse pas un gros retard sur la concurrence. Nico Hülkenberg espère garder cette progression ce week-end et pense pouvoir se servir des essais hivernaux et de la manière dont l’équipe les a débriefés et utilisés lors des trois prochaines courses.

"Bahreïn est complètement différent de Suzuka, car le tracé de la piste impose des exigences maximales en matière de freinage et de motricité. Nous y sommes déjà allés en février, nous avons beaucoup appris depuis et nous avons développé la voiture dans certains domaines" détaille Hülkenberg.

"Cependant, nous savons qu’il y a encore du travail à faire en termes de performance globale, et il s’agira de travailler sur chaque session et de se concentrer sur les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. L’objectif est de construire sur cette base, en s’assurant que nous maximisons nos apprentissages afin d’être dans une position favorable pour la course."

Gabriel Bortoleto est lui aussi impatient de retrouver un circuit sur lequel il a déjà piloté cette voiture, et espère profiter de cet apprentissage : "J’ai hâte d’être de retour à Bahreïn : ce sera une nouvelle occasion de mettre à profit ce que j’ai appris jusqu’à présent et de continuer à m’améliorer."

"Je suis également retourné à l’usine en début de semaine pour me préparer à la course à venir. De plus, je connais assez bien ce circuit par rapport à Melbourne, Shanghai et Suzuka."

"Les conditions ici peuvent souvent représenter un défi supplémentaire, la piste évoluant considérablement au cours du week-end et le vent jouant un rôle important, mais je suis prêt à faire face à tout ce que ce week-end pourrait nous réserver. Chaque séance sera l’occasion de pousser plus loin, de s’adapter et de progresser."

Jonathan Wheatley, le directeur de Sauber, partage l’enthousiasme de ses pilotes quant aux possibilités qu’offre le fait d’avoir déjà roulé avec cette monoplace à Sakhir : "Avec le Japon derrière nous, nous nous dirigeons maintenant vers Bahreïn pour la deuxième étape de ce triplé de courses."

"Comme les essais de pré-saison se sont également déroulés à Bahreïn, nous disposons de données solides pour évaluer les mises à jour apportées à la voiture au cours des derniers événements."

"Notre objectif pour le week-end de course est de poursuivre sur la lancée de Suzuka dans tous les domaines de l’équipe et de nous assurer que nous sommes en position de force pour répondre à toutes les opportunités qui se présenteront pendant la course."