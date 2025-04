Ocon : Haas F1 travaille deux fois plus vite et deux fois mieux

Esteban Ocon a salué la rapidité avec laquelle Haas F1 a résolu ses problèmes, affirmant qu’elle effectue deux fois plus de travail que toutes les équipes avec lesquelles il a travaillé auparavant.

Haas a connu un début de saison difficile en Australie, stagnant en queue de peloton tout au long du week-end. Cependant, l’équipe a depuis fait un progrès considérable et a marqué des points lors de trois des quatre dernières manches, avec notamment un double top 10 en Chine et à Bahreïn.

Ce démarrage lent de Haas reflète la situation d’Alpine il y a 12 mois, lorsqu’elle peinait à trouver le rythme en début de saison avant de progresser en seconde partie de saison.

Ayant couru pour trois équipes avant de rejoindre Haas, Ocon a insisté sur le fait que les efforts déployés par l’équipe américaine pour redresser la barre dépassent largement toute l’expérience dont il a été témoin.

"Je ne vais pas comparer les équipes, mais de mon point de vue, je n’ai pas l’impression que cette équipe soit petite. Cette équipe réagit plus vite que jamais en termes de production de pièces, de solutions et de collecte de données."

"C’est formidable à voir. Certes, nous sommes beaucoup moins nombreux [en termes d’employés], mais le travail effectué est deux fois plus important."

La belle série de performances de Haas F1 lors des trois dernières manches lui a permis de se hisser à la cinquième place du classement des constructeurs avec 20 points au championnat.

Après une première course décevante, Ocon a salué l’arrivée rapide de solutions et d’évolutions, et a exprimé sa satisfaction.

"Je n’ai jamais vu une équipe proposer une solution en deux semaines, en réaction à ce qui se passait. C’est extrêmement satisfaisant de travailler avec une équipe aussi réactive."

"Nous pouvons être fiers ! Ce fut un grand soulagement en Chine de constater que nous étions capables de nous battre. Ce fut un choc énorme pour nous tous de constater que nous étions deux secondes et demie ou trois secondes plus lents que les autres."

"Beaucoup disaient : ’C’est fini pour leur année’ ou ’Ils vont rester à l’arrière toute l’année’ ou encore ’Ils n’ont pas fait un excellent travail cet hiver’.Personne n’y croyait. Nous savions que la voiture avait du potentiel. Il fallait juste le libérer."