Haas F1 dans une impasse : Ocon vivement critiqué, Bearman déjà promis à Ferrari

Haas F1 pourrait être confrontée à une véritable crise de pilotes dans un avenir proche, alors que les spéculations autour de l’avenir d’Esteban Ocon s’intensifient en Formule 1. Le pilote français, âgé de 29 ans, traverse une saison sous pression, marquée par des rumeurs persistantes de tensions internes au sein de l’écurie américaine et un écart de performance jugé préoccupant face à son équipier Oliver Bearman. Dans ce contexte, Ralf Schumacher évoque un scénario où l’équipe pourrait perdre simultanément ses deux titulaires.

L’ancien pilote allemand dresse un constat sévère sur la situation sportive et contractuelle de l’écurie. Entre un Bearman très convoité et un Ocon sous pression, Schumacher estime que l’équipe pourrait rapidement se retrouver dans une impasse stratégique. Selon lui, les décisions à venir dépendront autant des performances en piste que des jeux d’influence autour du marché des transferts, notamment du côté de Ferrari et de Mercedes.

En tant que consultant de Sky Deutschland, Ralf Schumacher n’a pas mâché ses mots sur la situation globale de Haas.

"Haas est vraiment dans une impasse," a-t-il déclaré. "Je m’attends à ce que Bearman obtienne bientôt la chance de piloter pour une équipe plus importante."

Le jeune pilote britannique, issu de la Ferrari Driver Academy, est en effet étroitement lié à la Scuderia, ce qui pourrait avoir des conséquences directes sur son avenir. Schumacher estime que Ferrari dispose d’un levier décisif dans ce dossier.

"Je peux imaginer que Ferrari dispose d’un droit de regard prioritaire sur Bearman s’ils en avaient besoin," a-t-il expliqué. "Cela signifie que si Lewis Hamilton décide réellement de prendre sa retraite, Bearman arriverait dans la foulée."

Si l’Allemand voit en Bearman un futur pilote d’une équipe de pointe, son jugement concernant Esteban Ocon est beaucoup plus tranché.

"Une chose est claire : Ocon n’est pas assez bon," a-t-il lâché. "Au mieux, il est au niveau de Bearman, et généralement en dessous. Et Bearman est encore au début de sa carrière, il est toujours en progression."

Selon l’ancien pilote de F1, la suite de la carrière du Français est désormais très incertaine. Et il fait écho à certaines rumeurs venues du Brésil, et que nous n’avions pas relayées, Ocon pourrait être remercié en cours ou en fin de saison.

"Je n’imagine pas que nous verrons Ocon l’an prochain," a-t-il affirmé. "C’est quasiment acté, sauf si une équipe rencontre un gros problème."

Ralf Schumacher va même plus loin en confirmant la possibilité d’un changement en cours de saison chez Haas.

"Changer de pilote en milieu d’année est inhabituel, mais c’est possible," a-t-il averti. "Cela signifierait potentiellement se tourner vers la Formule 2 et offrir sa chance à un jeune pilote de haut niveau en début de parcours."

L’Allemand évoque également un climat interne potentiellement difficile au sein de l’équipe américaine, qui pourrait expliquer certaines tensions.

"Quand vous rencontrez Esteban Ocon, c’est un garçon incroyablement sympathique et éloquent," a-t-il reconnu. "Mais il semble être vraiment difficile au sein de l’équipe. Surtout lorsqu’il est plus lent."

Schumacher établit un parallèle avec des situations déjà observées par le passé chez Alpine.

"C’était déjà le cas avec Pierre Gasly chez Alpine, et c’est la même chose maintenant avec Bearman chez Haas," a-t-il ajouté.

Pour lui, la stabilité interne est un facteur clé pour une équipe de milieu de grille comme Haas.

"On peut travailler avec beaucoup de choses, bien sûr, mais pas avec un ennemi dans sa propre maison," a-t-il insisté.

Enfin, Ralf Schumacher évoque aussi le rôle que pourrait jouer Toto Wolff dans la suite de la carrière d’Esteban Ocon, souvent associé à la structure Mercedes dans le passé.

"D’après ce que je comprends, il est toujours géré par Toto," a-t-il indiqué. "Donc je suis sûr à 100 % que son management va lui conseiller de rester discret."