Red Bull recrute un ancien cadre historique de Ferrari

Dans un contexte de restructuration interne progressive après plusieurs départs majeurs ces deux dernières saisons, Red Bull a décidé de renforcer son organisation en coulisses en recrutant une figure bien connue du paddock : Gino Rosato. Le Canadien a fait une apparition remarquée hier à Montréal, au Grand Prix du Canada.

L’ancien cadre historique de Ferrari rejoint l’écurie de Milton Keynes en tant que consultant, une arrivée discrète mais symboliquement forte, alors que l’équipe championne du monde cherche à consolider ses bases humaines et organisationnelles.

Cette décision intervient dans une période de transition marquée par la perte de plusieurs personnalités clés ayant façonné les récents succès de la structure autrichienne. Le recrutement de Rosato s’inscrit donc dans une dynamique plus large de recomposition chez Red Bull, qui a vu partir ces dernières années des noms aussi importants qu’Adrian Newey, Jonathan Wheatley, et à plus long terme Gianpiero Lambiase, ingénieur de course emblématique de Max Verstappen.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un profil expérimenté, habitué aux environnements de haute pression de la Formule 1 moderne, apparaît comme un choix stratégique visant à préserver la stabilité interne tout en apportant une expertise supplémentaire en gestion d’équipe et en relations humaines au sein du paddock.

Dans le paddock à Montréal, Gino Rosato a déjà pris ses fonctions et il accompagnera Red Bull lors de plusieurs Grands Prix cette saison. Le Canadien est une figure particulièrement respectée, notamment pour sa longue carrière chez Ferrari où il a évolué pendant près de trente ans, entre le milieu des années 1990 et 2023 (photo ci-dessous).

Durant cette période, Rosato a travaillé avec plusieurs grands directeurs de la Scuderia, notamment Jean Todt, Stefano Domenicali et Mattia Binotto, consolidant une réputation de spécialiste des relations internes et de la gestion organisationnelle. Son parcours l’a également conduit brièvement hors de la Formule 1, lorsqu’il a occupé un poste de vice-président chez Lotus avant de revenir à Maranello.

Au-delà de son expérience professionnelle, Rosato est également connu pour ses liens étroits avec certaines figures majeures du paddock. Il entretenait notamment une relation proche avec Michael Schumacher, et est également très apprécié de la famille Verstappen, avec laquelle il partage un lien personnel fort. Le Canadien est en effet proche de Jos Verstappen comme de son fils Max Verstappen, actuel leader de Red Bull.

Son réseau s’étend également à d’autres champions du monde, puisqu’il est connu pour avoir une relation privilégiée avec Kimi Räikkönen, dont il est le parrain du fils Robin. Une proximité avec plusieurs personnalités influentes qui pourrait s’avérer précieuse dans son rôle de consultant au sein de la structure autrichienne.