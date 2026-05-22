’Je veux gagner cette course’ : Verstappen déjà prêt à revenir au Nürburgring

Après avoir frôlé la victoire pour sa toute première participation aux 24 Heures du Nürburgring, Max Verstappen n’a pas caché à Montréal sa frustration, mais aussi son enthousiasme à l’issue d’une expérience qu’il qualifie déjà "d’inachevée" . Profitant d’un week-end sans Grand Prix de Formule 1, le quadruple champion du monde s’est lancé dans le mythique double tour d’horloge de la Nordschleife, au volant d’une Mercedes-AMG GT3 engagée par son équipe, le Verstappen Racing. Malgré un abandon des espoirs de victoire à seulement trois heures de l’arrivée, le Néerlandais a affirmé au GP du Canada qu’il comptait bien y retourner pour tenter de s’imposer un jour sur le Nürburgring.

Pour préparer cette première grande aventure en endurance, Verstappen avait consacré plusieurs semaines à décrocher son permis DMSB obligatoire, notamment via des courses de qualification. Associé à Lucas Auer, Dani Juncadella et Jules Gounon au sein de l’équipage de la Mercedes n°3 exploitée par Winward Racing, le pilote Red Bull avait progressivement émergé comme l’un des grands favoris de l’épreuve après une intense bataille nocturne face à l’autre Mercedes de l’équipe.

À l’approche de la 21e heure de course, Verstappen occupait même la tête des 24 Heures du Nürburgring avec près de 30 secondes d’avance.

Le Néerlandais avait pris le meilleur sur Maro Engel lors d’un duel décisif entre les deux Mercedes, avant de transmettre la voiture à Dani Juncadella avec un peu plus de trois heures restantes. Mais quelques minutes plus tard, tout basculait. Une défaillance de l’arbre de transmission sur la Mercedes-AMG GT3 obligeait Juncadella à rentrer au ralenti jusqu’aux stands, sans solution rapide possible pour maintenir la voiture dans la lutte pour la victoire.

Après de longues réparations, la voiture reprenait finalement la piste à deux tours de l’arrivée seulement, pour être classée à une anecdotique 38e place.

Resté discret médiatiquement après la course, hormis quelques courtes interviews dans le stand, Verstappen est revenu sur cette expérience dans le paddock de Montréal en marge du Grand Prix du Canada.

"Je pense que dans l’ensemble, c’était simplement une semaine formidable. Oui, j’ai énormément apprécié," a confié le pilote de Red Bull Racing.

"C’était ma première grande course d’endurance et tout s’est très bien passé. Nous avions une voiture en très bonne forme. Je pense que nous avons exécuté la course de très belle manière. Malheureusement, cela reste un sport mécanique au final, et nous avons eu cette panne qui nous a évidemment coûté la victoire, parce que nous avions tout sous contrôle jusque-là."

Verstappen retient toutefois énormément de positif de cette première immersion en endurance.

"Mais toute l’expérience de piloter sous la pluie, dans des conditions changeantes, ainsi que le fait de partager cela avec mes équipiers, c’est quelque chose que j’ai vraiment adoré."

Très critique ces derniers mois envers l’évolution des groupes propulseurs en Formule 1 et les nouvelles méthodes de gestion d’énergie imposées aux pilotes, Verstappen a également été interrogé sur les sensations offertes par l’endurance comparées à celles de la F1 actuelle.

"C’est une discipline différente," a-t-il expliqué.

"J’aime énormément cela, et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire en dehors de la Formule 1. Il y a beaucoup d’autres formes de compétition automobile que l’on peut pratiquer, et celle-ci figurait clairement sur ma liste."

"Je pense que si vous regardez les caméras embarquées, vous pouvez comprendre pourquoi : c’est brutal et incroyablement excitant."

"Pour moi, c’était quelque chose que nous préparions depuis longtemps, et nous avons réussi à tout mettre en place pour ce week-end, ce qui était vraiment génial. Et bien sûr, c’est aussi quelque chose que j’aimerais continuer à faire."

Après avoir vu la victoire lui échapper à seulement trois heures du drapeau à damier alors que l’équipage semblait contrôler la course, Verstappen admet qu’il considère désormais cette aventure comme "une affaire inachevée".

"J’ai effectivement le sentiment qu’il s’agit un peu d’une affaire inachevée," a reconnu le quadruple champion du monde.

"C’est difficile de ne pas être frustré, si proche du but. Je veux gagner cette course, donc je veux revenir. Mais évidemment, il faut que le calendrier le permette."

"Mais c’est clairement une course que j’ai envie de disputer plus souvent."

Bonne nouvelle à confirmer pour Max : il semble que la date choisie pour les 24 heures de l’année prochaine n’entrent pas en collision avec la F1 (à lire ici).