Mercedes F1 ’n’a pas encore été touchée’ par les droits de douane de Trump

Les décisions de Donald Trump quant aux taxes entre les Etats-Unis et le reste du monde sont souvent pointées du doigt par leur aspect imprévisible, puisque le président américain les fait évoluer à sa guise, sans réel fondement économique. Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, reconnait s’intéresser de près à cette situation.

"J’ai une formation en finance et c’est la raison pour laquelle je m’intéresse à cette question" a déclaré Wolff. "Ce qui se passe, ce qui se déroule sous nos yeux et à l’échelle mondiale, ressemble presque à une expérience socio-économique. Il est assez divertissant de lire CNN puis FOX News et d’essayer de comprendre ce qui se passe réellement."

Pour le moment, ces décisions et ces changements radicaux qui mettent à mal l’économie mondiale n’ont pas eu d’effet sur Mercedes F1, dont les sponsors et partenaires n’ont pas eu de problèmes pour gérer cette situation évolutive.

"Il est clair que certains de nos partenaires aux États-Unis ont un sentiment négatif parce qu’ils ne savent pas ce que cela signifie pour leur entreprise, comment les droits de douane et la situation géopolitique vont influer sur leur activité à l’avenir."

"Nous n’avons pas encore été touchés. Chez Mercedes, nous avons un groupe de partenaires formidables qui soutiennent à 100 % la Formule 1. La situation est très évolutive en ce qui concerne les droits de douane sur les automobiles."