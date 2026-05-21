Ocon furieux face aux rumeurs sur son avenir chez Haas F1

Esteban Ocon a vivement réagi aux récentes spéculations mettant en doute son avenir chez Haas F1. Alors que certaines rumeurs évoquaient déjà un possible départ du Français dès la fin de saison 2026, voire avant même la conclusion du championnat en cours, le pilote tricolore a dénoncé des informations "complètement inventées" et accusé une partie des médias de relayer des "absurdités" . Ocon assure au contraire être pleinement engagé auprès de Haas et dément catégoriquement toute tension interne avec la direction de l’équipe américaine.

Les spéculations ont pris de l’ampleur après des suppositions de conflit en interne lancées par une journaliste F1 au Brésil, rumeurs que nous n’avons pas relayées car sans fondement avéré, puis les déclarations de Ralf Schumacher. L’ancien pilote allemand n’a pas accrédité les rumeurs de conflit mais s’est tout de même montré particulièrement sévère envers Ocon, estimant que le Français ne convainquait pas suffisamment face à son jeune équipier Oliver Bearman.

"Une chose est claire : Ocon n’est pas assez bon," affirmair Schumacher. "Au mieux, il est au niveau de Bearman, mais la plupart du temps il est moins bon. Je n’imagine pas que nous verrons encore Ocon l’année prochaine. C’est quasiment certain, sauf si une équipe rencontre un gros problème. Il n’est pas impossible que Haas commence déjà à chercher quelqu’un d’autre cette saison."

Face à ces déclarations, Ocon a répondu avec fermeté devant les médias aujourd’hui à Montréal, dénonçant des rumeurs sans fondement.

"Honnêtement, ce sont des conneries complètes, pour être honnête. C’est incroyable," lance le Français interrogé sur les propos de l’Allemand.

Le pilote Haas souligne même certaines erreurs présentes dans les articles relayant ces rumeurs.

"Nous étions justement en train d’en parler avec Ayao il y a un instant. Un article (brésilien, ndlr) que j’ai vu l’appelait ’Ryo Komatsu’, ce qui est assez drôle."

Ocon fait ici référence à son patron Ayao Komatsu, avec qui il affirme entretenir une excellente relation.

Le Français dément également les supposées tensions apparues lors du week-end de Miami : "Ils disaient aussi que nous avions eu une énorme dispute à Miami. C’est totalement absurde. Honnêtement, tout est inventé et complètement faux."

"Comme je l’ai déjà dit, je suis venu dans cette équipe parce que je connais Ayao depuis très longtemps. J’ai une excellente relation avec lui. Cela a toujours été le cas."

"Rien de ce que les gens racontent n’existe réellement. Ce n’est absolument pas vrai."

Concentré sur son travail avec l’équipe américaine, Ocon assure rester totalement impliqué dans le projet.

"Je suis pleinement concentré sur ce que j’ai à faire, sur le travail que je dois accomplir avec l’équipe. Je suis totalement engagé avec l’équipe pour toute l’année."

"J’ai un contrat avec l’équipe. Je vous en dirai davantage plus tard, mais honnêtement, c’est fou de voir à quel point cette histoire a pris de l’ampleur."

Le pilote tricolore reconnaît toutefois que cette situation commence à devenir pesante.

"Honnêtement, j’essaie de ne pas trop y prêter attention, mais quand cela devient aussi énorme, cela ressemble presque à du harcèlement d’une certaine manière."

’Évidemment, je suis humain, donc ça m’affecte forcément. Ça affecte ma famille, ça affecte les sponsors qui comptent sur moi et me soutiennent depuis de nombreuses courses et saisons. C’est désolant de voir comment on peut nuire à la réputation d’un pilote en deux ou trois jours sans aucun fondement. Ces gens-là s’en tirent toujours impunément."

"Ils inventent des histoires, vous accablent de tous les reproches, et ça leur convient parfaitement. C’est tout simplement aberrant."

Malgré les rumeurs, Ocon affirme se sentir parfaitement à l’aise au sein de l’écurie américaine : "Je me sens bien. Je me sens détendu dans l’équipe. Nous faisons du bon travail lors des dernières courses."

"Malheureusement, le début de saison a été un peu compliqué, comme nous le savons avec les voitures de sécurité et ce genre de choses."

Ocon reste toutefois convaincu du potentiel de l’équipe.

"Le rythme et les bases du travail que nous faisons sont là. Il n’y a absolument aucun problème."

Interrogé sur la possibilité de poursuivre avec Haas la saison prochaine, le Français appelle au calme et rappelle que les discussions de marché ne commencent généralement qu’à l’été.

"Pour le moment, nous ne sommes qu’à quatre courses. Toutes ces discussions arrivent en été, comme toujours," explique-t-il.

"Pour l’instant, nous nous concentrons simplement sur ce que nous devons faire et nous verrons l’avenir plus tard."

"Il n’y a aucune urgence, aucun conflit, et ce n’est pas comme si nous ne parlions pas avec Ayao ou avec l’équipe. Tout cela a été inventé, c’est incroyable honnêtement."

Questionné enfin sur l’impact potentiel de telles rumeurs, même pour un pilote expérimenté, Ocon admet que l’ampleur prise par cette affaire l’a obligé à réagir publiquement.

"Au final, j’essaie de ne pas trop faire attention à ce genre de choses, mais cela a pris une ampleur énorme sans raison, donc j’ai dû m’impliquer un peu. Nous avons dû regarder cela de plus près et comprendre d’où cela pouvait venir."

Mais après discussion avec les personnes directement concernées, Ocon estime que la situation est limpide : "Dès que nous avons parlé avec les vraies personnes impliquées dans cette histoire, il est devenu très clair que c’était complètement faux."

"Évidemment, on se sent beaucoup plus serein quand la situation est parfaitement claire en interne."

Ocon n’a marqué qu’un seul point contre 16 pour Bearman cette saison, et accuse un retard en qualifications à 5 contre 1 (sprints inclus), avec un écart moyen de deux dixièmes.

Cet écart est clairement un problème pour Ocon mais la situation au classement n’est qu’une illusion.

"Pour moi, les raisons de mon retard de points par rapport à Ollie en début de saison sont très claires. Les voitures de sécurité en sont la principale cause. Je ne prétends pas que j’aurais été devant lui au championnat, mais j’aurais facilement marqué plus de 10 points en Chine et en Australie."

"Le rythme est bon, le travail est bon. Pour diverses raisons, je n’ai pas marqué autant de points que j’aurais dû, mais notre travail est satisfaisant et tant que cela continue, les résultats suivront, et c’est le plus important."