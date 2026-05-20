Ferrari ne doit pas manquer ’le bon moment’ pour promouvoir Bearman

L’avenir d’Oliver Bearman en Formule 1 alimente déjà de nombreuses spéculations autour de Ferrari, alors même que le jeune Britannique poursuit son ascension dans la discipline reine avec des performances solides chez Haas. Selon David Coulthard, vainqueur de 13 Grands Prix, la Scuderia devra faire preuve d’un sens du timing irréprochable pour ne pas manquer l’opportunité de promouvoir son protégé issu de la Ferrari Driver Academy. Dans un contexte où Lewis Hamilton et Charles Leclerc occupent encore les baquets de l’équipe officielle, la question du moment idéal pour intégrer un nouveau talent devient stratégique, voire cruciale pour l’avenir de Maranello.

Alors que la saison 2026 de Formule 1 débute avec une hiérarchie encore mouvante derrière les meilleures équipes, Oliver Bearman continue de renforcer son statut de futur grand du paddock. Après avoir impressionné lors de sa première saison complète avec Haas en 2025, où il a devancé son coéquipier plus expérimenté Esteban Ocon, le Britannique confirme en 2026 avec 17 points inscrits lors des quatre premières manches, le plaçant actuellement à la huitième place du championnat du monde des pilotes. Une progression qui attire naturellement l’attention de Ferrari, structure avec laquelle il est étroitement lié via son programme de jeunes pilotes.

Invité du podcast Up To Speed, David Coulthard n’a pas caché son admiration pour le potentiel de son compatriote britannique, tout en insistant sur l’urgence pour Ferrari d’anticiper son évolution.

"C’est un pilote de course phénoménal. Ferrari a une star entre les mains," a-t-il déclaré. "La question n’est pas de savoir s’ils vont le promouvoir, mais quand."

Pour l’Écossais, le facteur temps est déterminant dans la gestion d’un tel talent, surtout dans un environnement aussi exigeant que celui de la Scuderia, où la pression est constante et la marge d’erreur extrêmement réduite.

Le facteur Hamilton dans l’équation Ferrari

Coulthard estime que l’un des paramètres clés de cette réflexion concerne la place de Lewis Hamilton, engagé avec Ferrari au moins jusqu’à la fin de la saison 2026, l’année 2027 étant en option en sa faveur. Selon lui, l’arrivée d’un jeune talent comme Bearman pourrait naturellement coïncider avec une transition dans la carrière du septuple champion du monde.

"Ils ne veulent pas rater cette opportunité, et c’est l’une des pressions qu’ils ont avec Lewis," a expliqué Coulthard. "Et je suppose que ce sera Lewis qui finira par s’effacer."

"Parce que lorsqu’une étoile est en pleine ascension, il faut savoir saisir la vague. Et si on reste trop longtemps sans être véritablement challengé, tout change."

Selon lui, la différence de contexte entre une équipe du milieu de grille comme Haas et une structure de premier plan comme Ferrari est également un élément fondamental dans l’évaluation d’un pilote.

"Il y a une énorme différence de pression entre être chez Haas et performer au-dessus des attentes, et être chez Ferrari à un demi-dixième de son coéquipier. Tout change."

Au-delà de la seule question interne à Ferrari, Coulthard met également en garde contre la concurrence. Selon lui, attendre trop longtemps pourrait ouvrir la porte à d’autres écuries prêtes à s’intéresser au profil de Bearman.

"Et s’ils attendent trop longtemps, et qu’il estime être prêt, qu’est-ce qui empêchera une autre équipe de venir le chercher ? Que ce soit Red Bull, Mercedes, McLaren ou n’importe qui d’autre," a-t-il averti. "On ne veut pas laisser passer un talent comme Ollie."

"Ferrari a de grandes décisions à prendre," a-t-il conclu.