Une année sabbatique pour Verstappen en 2026 ? ’C’est très possible !’

Johnny Herbert estime lui aussi que Max Verstappen pourrait envisager de prendre une année sabbatique en F1 en 2026, alors que le débat sur son avenir fait rage.

Le contrat actuel de Verstappen avec Red Bull expire à la fin de la saison 2028, mais compte tenu du manque de compétitivité actuel de la RB21 et des doutes concernant le projet de moteur maison de Red Bull pour 2026, Verstappen pourrait se mettre en recherche d’une nouvelle équipe.

Mercedes et Aston Martin F1 ont été présentées comme ses destinations les plus probables, mais Herbert, ancien pilote et commissaire en F1, pense qu’une année sabbatique en 2026 pourrait être une possibilité. Il abonde ainsi aux rumeurs qu’on aussi entendu Lando Norris et George Russell et que nous vous rapportions pendant le week-end du GP d’Arabie saoudite.

Un tel choix permettrait à Verstappen de voir quelle équipe a le mieux abordé le nouveau règlement 2026 avant de s’engager dans un projet. Herbert concède toutefois que Verstappen aurait tout intérêt à rejoindre une nouvelle équipe directement.

"Cela a été évoqué dans le paddock. C’est même très possible selon plusieurs sources. Max Verstappen perdrait-il sa maestria s’il prenait une année sabbatique ? Non, évidemment."

"Max serait toujours prêt, même après une année sabbatique. Il a trois choix : rester chez Red Bull, choisir de rejoindre Aston Martin ou Mercedes, ou prendre une année sabbatique."

"Avec cette année sabbatique, Verstappen peut attendre de voir quelle voiture sera performante en 2026 et rejoindre une équipe par la suite. Mais je pense qu’il voudrait intégrer une équipe dès l’entrée en vigueur du nouveau règlement, pour prendre les choses en main et adapter la voiture à son style de pilotage."

"Et imaginez si la Mercedes est vraiment performante et que Kimi Antonelli et George Russell terminent régulièrement premier et deuxième, Verstappen aura perdu toute chance de rejoindre l’équipe."

"Mercedes a discuté avec les Verstappen avant même que Max ne rejoigne la F1, et la voiture est annoncée meilleure pour l’année prochaine. Et surtout leur moteur. Mercedes a perdu de son avantage depuis 2021, mais elle a beaucoup progressé cette année."

"Mercedes est meilleure qu’Aston Martin, mais c’est une équipe qui compte sur Adrian Newey en prévision des changements de règlement de 2026. D’après ce que j’ai entendu dire, la Mercedes est en très bonne position pour la saison prochaine, en termes de compétitivité."

"Il faut alors espérer que l’Aston Martin sera performante. Si l’une ou l’autre équipe domine la saison prochaine, elle ne voudra pas réparer ce qui n’est pas cassée ?"