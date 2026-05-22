Hadjar bluffé par Verstappen : ’Je n’ai jamais ressenti ce qu’il ressentait’

Isack Hadjar continue de découvrir les subtilités de la Formule 1, mais le Français a surtout été impressionné ces derniers temps par la capacité de Max Verstappen à ressentir le moindre changement technique sur une monoplace. Alors que Red Bull a profondément modifié sa colonne de direction pour répondre aux plaintes répétées du quadruple champion du monde, le 2e pilote Red Bull Racing reconnaît ne jamais avoir perçu les problèmes évoqués par le Néerlandais. Un constat qui renforce encore davantage son admiration pour la sensibilité technique de son chef de file.

L’écurie autrichienne avait introduit à Miami une version révisée de son système de direction après plusieurs critiques formulées par Verstappen lors des premières manches de la saison en Australie, en Chine et au Japon. Le pilote Red Bull se plaignait alors d’un manque de ressenti du train avant, un problème qui semblait fortement perturber son pilotage. L’évolution introduite en Floride avait immédiatement porté ses fruits, permettant à Verstappen de retrouver les avant-postes.

Dans le même temps, le week-end d’Hadjar à Miami avait tourné au cauchemar. En difficulté sur le rythme, le Français avait ensuite terminé sa course dans le mur, alimentant les spéculations selon lesquelles les dernières évolutions techniques profitaient bien davantage à Verstappen qu’à Hadjar.

Mais à Montréal, Hadjar a révélé qu’il n’avait en réalité jamais utilisé cette nouvelle colonne de direction.

"Non, je n’avais pas le même problème," a confié le Français. "Nous n’avons pas utilisé la nouvelle colonne de direction à Miami."

Le pilote a surtout expliqué que cette situation lui avait permis de mesurer encore davantage la finesse des sensations de Verstappen au volant.

"Honnêtement, je n’ai pas ressenti ce que lui ressentait," a reconnu Hadjar. "Donc oui, cela montre aussi à quel point il est sensible à ce genre de choses et à quel point il sait précisément ce qu’il veut lui-même."

Le Français n’a pas caché son admiration face à cette capacité d’analyse du quadruple champion du monde.

"C’est vraiment impressionnant," a-t-il ajouté.

Malgré cette parenthèse technique, Hadjar reste frustré par son erreur de Miami, d’autant qu’il estimait qu’un bon résultat était largement à portée avant son accident.

"C’était clair que, si je ne faisais rien de fou, les points étaient possibles," a-t-il expliqué. "Je voulais vraiment tout donner pour cette course."

"Je n’ai pas pu le faire parce que j’ai commis une erreur, donc j’étais vraiment très contrarié par ça."

Hadjar estime désormais que lui-même comme son équipe doivent rapidement rebondir après un week-end compliqué sur le plan des performances.

"L’équipe comme moi devons faire mieux que le week-end précédent, parce que nous manquions de rythme. Si nous améliorons cela, je veux... je veux simplement me battre avec les autres."

Hadjar a toutefois tenu à saluer les progrès récents réalisés par Red Bull après un début de saison délicat.

"En début d’année, ce n’était un secret pour personne que certaines équipes avaient commencé leur projet plus tôt que nous," a rappelé Hadjar.

"Mais cette évolution de Miami m’a surpris, ainsi que beaucoup de personnes dans le paddock. Je pense que c’était absolument impressionnant de notre part."

"Mais nous attendons encore davantage de choses pour l’avenir."