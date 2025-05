Ocon : Haas F1 ’manquait de performance’ à Miami et ’n’a pas eu de chance’

Esteban Ocon a terminé 12e dans un tir groupé de pilotes français, entre un Isack Hadjar frustré et un Pierre Gasly résigné. Le pilote Haas F1 est lui-même honnête sur le fait que sa VF-25 manquait de rythme tout au long du week-end à Miami.

"On manquait de performance aujourd’hui, on n’était pas aussi rapides que les voitures devant et on s’est fait distancer. Le feeling de la voiture n’était pas mauvais, mais on n’a pas eu de chance avec la voiture de sécurité virtuelle, on n’a pas pu gagner de temps" note Ocon.

"Au départ aussi, on a perdu un peu de temps car je choisis le mauvais côté avec Norris qui doit décélérer, et je perds une place face à Tsunoda. On est en dehors des points aujourd’hui mais on va continuer de pousser et avoir plus de performance à la prochaine course, et l’équipe a un plan pour faire évoluer la voiture."

Héroïque face à Lewis Hamilton dans le premier relais, Ocon révèle qu’il a voulu résiste : "Normalement je ne défends pas car il a plus de vitesse et je savais qu’il allait finir devant. Mais j’en ai eu marre d’être passif dans ces situations, je me suis dit qu’on n’avait pas la vitesse mais qu’il allait rester derrière quelques tours ! Mais ce serait bien d’avoir plus de performance."

Oliver Bearman a vécu un bon début de course avant une panne de moteur : "Tout se passait bien, mais j’ai passé une bonne partie de mon temps sous l’effet du train de DRS, ce qui n’était évidemment pas idéal pour les pneus. Je pense que nous avions un certain rythme, mais pas assez pour rentrer dans les points."

"Il faut analyser ce qui s’est passé : j’ai perdu la puissance et c’est dommage que nous n’ayons pas pu terminer la course. Je retiens le positif, notre rythme et notre performance au Sprint étaient compétitifs, et nous passons à la suite."