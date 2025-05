Hadjar aurait marqué un point sans ’deux ou trois erreurs’ à Miami

Isack Hadjar a terminé 11e du Grand Prix de Miami après avoir tenté de revenir sous la barre fatidique des 5 secondes de retard face à Yuki Tsunoda, qui était sous le coup d’une pénalité. Le pilote Racing Bulls a échoué pour 0"168 et déplore des erreurs qui lui ont coûté un point.

"C’est dommage car quand je revois mon relais, j’avais des difficultés avec la voiture et il y a deux ou trois erreurs. Il y avait une seconde à aller chercher donc je m’en veux, mais je pense que Yuki a aussi fait des erreurs" regrette Hadjar.

"C’était compliqué, au final on perd tout sur le premier relais, à la relance de la première voiture de sécurité virtuelle. Je relance avec trop d’écart sur la voiture dedans, et quand Lewis me double, je tire tout droit, je salis les pneus et je perds du temps."

Le Français a été agacé de ne pas réussir à mieux se battre contre Lewis Hamilton : "C’est frustrant parce que j’ai envie d’avoir une belle bataille avec lui mais je ne pouvais pas freiner comme je voulais. J’étais en souffrance, j’ai perdu du temps et je lui en ai fait perdre donc c’était un peu nul."

Liam Lawson a vu sa course tourner court quand sa VCARB 02 a été harponnée par Jack Doohan, avec de gros dégâts qui l’ont contraint à l’abandon plus tard : "Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. J’ai pris un très bon départ, j’ai vu un espace devant et j’ai été percuté par le côté."

"Je ne sais pas ce qui s’est passé mais ça a détruit le plancher et on a dû abandonner. Ce n’est pas un bon ressenti quand vous savez que vous vous préparez à un long après-midi, que vous attendez de la pluie, il y a un peu d’espoir mais la voiture est cassée. Mais ça aurait été difficile quoi qu’il arrive."