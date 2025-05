Officiel : La réclamation de Red Bull rejetée, Russell reste troisième

Red Bull espérait récupérer le podium du Grand Prix de Miami sur tapis vert en faisant pénaliser George Russell pour ne pas avoir assez ralenti sous drapeau jaune. L’équipe de Milton Keynes avait ainsi déposé une réclamation contre le pilote Mercedes F1.

Stephen Knowles et Gianpiero Lambiase sont allés voir les commissaires pour l’audience au sujet de cette réclamation, tandis que Mercedes a envoyé Ron Meadows et George Russell. Red Bull partait du principe que Russell avait lâché l’accélérateur mais n’avait pas assez ralenti, ne respectant pas l’Article 26.1 a) du Règlement Sportif.

De son côté, Mercedes a confirmé que Russell avait ralenti, et le pilote a expliqué avoir vu le drapeau jaune et la voiture de Gabriel Bortoleto arrêtée en piste. L’équipe a assuré que le ralentissement était plus important que ce qu’avait pu voir Max Verstappen depuis sa voiture, puisqu’il était le premier à s’en être plaint.

La FIA a confirmé ce ralentissement grâce à la télémétrie, puisque Russell a réduit la puissance de 25 %, ce qui a réduit le couple de 30 %. Puisqu’il a nettement réduit sa vitesse, Russell est ainsi considéré comme ayant respecté l’Article 26.1 a).

Les commissaires ont donc confirmé avoir "rejeté" la réclamation de Red Bull, jugée "infondée". Comme c’est de coutume dans un tel cas, Red Bull doit s’acquitter des frais de réclamation.