Alpine F1 ’n’a montré de la vitesse à aucun moment du week-end’ à Miami

Pierre Gasly s’est élancé des stands après une qualification décevante, et il termine 13e du Grand Prix de Miami. Le pilote Alpine F1 a gagné des positions grâce à des abandons, mais il déplore un manque de performance constant tout au long du week-end à Miami.

A noter qu’il était sous enquête pour ne pas avoir assez ralenti sous drapeau jaune, mais la vidéo a montré que le drapeau jaune a été agité sur un fond jaune, depuis un seul poste de commissaire. De plus, ni l’équipe ni le pilote n’ont reçu d’avertissement visuel ou audio, et Gasly ne pouvait pas non plus voir la monoplace arrêtée en piste depuis son cockpit. Il a donc eu un simple avertissement.

"Ca a été un week-end difficile, nous n’avons montré de la vitesse à aucun moment. On a vu des choses qui ne fonctionnaient pas sur la voiture après la qualification, on a fait des changements pour aujourd’hui, c’était un peu mieux, mais il nous manquait de la vitesse en qualifs" regrette Gasly.

"On a beaucoup de choses à analyser après ce week-end et je suis content d’en sortir avec un point marqué lors du Sprint hier, car il ne semblait pas qu’on allait se battre aussi haut. Donc on prend ce qu’on peut et on a besoin de réponses avant Imola."

Le Français déplore des progrès parmi les concurrentes de son équipe : "Williams a fait un grand pas en avant, mais ce n’est pas que face à eux. On était en retrait face à toutes les autres équipes ce week-end, et j’espère que c’est dû à ce circuit et à l’asphalte, mais on a besoin de réponses."

Jack Doohan s’était qualifié devant son équipier mais a harponné Liam Lawson au premier virage, ce qui a causé son abandon. L’Australien pourrait être remplacé prochainement et cela n’arrange pas sa situation : "Le week-end s’est terminé difficilement de mon côté du garage."

"Nous partions au cœur du peloton, ce qui est toujours un danger à l’approche des premiers virages. Nous avons été pris au piège à l’entrée du premier virage et nous nous sommes touchés avec [Liam] Lawson en l’absence d’espace."

"Les dégâts étaient trop importants pour rentrer au stand en toute sécurité et nous avons finalement dû abandonner. Nous avions pourtant montré des signes prometteurs lors du Sprint, notamment en gérant bien les conditions météorologiques."

"Je me suis senti à l’aise dans la voiture tout au long du week-end. Nous nous concentrons désormais sur les prochaines courses. Nous avons une semaine pour recharger les batteries et bien préparer le prochain triplé de courses qui lancera la saison européenne."