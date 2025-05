’La 4e place était possible’ : Albon est ’content’ d’avoir pu suivre Verstappen et Russell

Alex Albon a pu oublier sa frustration du Sprint à Miami, alors qu’il avait perdu sa quatrième place sur tapis vert. Le pilote Williams F1 a signé une belle course ce dimanche et a terminé cinquième, inscrivant dix points de plus à son total. Une course qu’il a très bien maîtrisée en dépassant rapidement son équipier, Carlos Sainz.

"Une journée émouvante, après avoir eu la pénalité lors du Sprint, la journée d’hier avait été bizarre. J’ai bien dormi hier, je suis revenu plus frais, et j’ai attaqué aujourd’hui. On a eu un bon rythme, on a eu des difficultés avec les températures moteur donc c’était important de passer Carlos" note Albon.

Le Thaïlandais est surpris d’avoir pu suivre facilement George Russell et Max Verstappen : "On est revenus sur Max, j’avais un très bon rythme ! J’étais à l’aise à ma place, et je pourrais dire que George a eu de la chance avec la voiture de sécurité virtuelle, car sinon la quatrième place était possible."

"C’est fou à dire, incroyable de voir le podium, car j’avais George et Max visuellement devant moi tout au long de la course. C’est un témoignage de tous les progrès faits chez Williams, la piste nous convenait mais je suis très content."

Albon salue le rythme de sa Williams et un résultat très solide : "Je ne pense pas avoir déjà réussi à garder Max en vue du départ à l’arrivée, même pas à l’époque où j’étais chez Red Bull ! Donc c’est génial de le voir. Et à la fin de la course, on était parmi les voitures les plus rapides en piste."

"On s’est bien rattrapés, la voiture a été bonne dès les premiers tours des essais libres, je savais que ce serait un bon week-end. Je sais que ça ne finira pas comme ça tous les week-ends et c’est pour ça que j’étais déçu hier car on n’aura pas toujours les moyens de marquer des points comme ça. Mais je suis heureux."

Sainz déplore de "gros points" manqués ce dimanche

Carlos Sainz a évité deux sanctions après la course, car il était sous enquête pour ne pas avoir assez ralenti sous drapeau jaune. L’Espagnol a assuré avoir ralenti face aux commissaires et la télémétrie l’a confirmé. De plus, la vidéo a montré que le drapeau jaune a été agité sur un fond jaune, depuis un seul poste de commissaire.

Enfin, ni l’équipe ni le pilote n’ont reçu d’avertissement visuel ou audio, et Sainz ne pouvait pas non plus voir la monoplace arrêtée en piste depuis son cockpit. Il a donc eu un simple avertissement. Mais la plus grande frustration vient, pour lui, de dégâts et d’une stratégie qui lui ont fait rater un meilleur résultat.

"Je sentais qu’aujourd’hui, on pouvait marquer de gros points. Le départ s’est bien passé, mais on a débuté avec des pneus qui avaient quatre tours, alors que les autres avaient des pneus neufs, et je savais que ça me rendrait vulnérable" déplore Sainz.

"J’ai eu des dégâts après un contact avec Alex au départ et mon premier relais a été très difficile avec des pneus usés et une voiture endommagée. J’ai tenté de survivre face aux voitures plus rapides, on a été parmi les premiers à s’arrêter, et ça a donné un arrêt plus court à ceux qui se sont arrêtés trois tours plus tard avec la voiture de sécurité virtuelle."

"Au final ; j’étais encore vulnérable, j’ai tout tenté pour rester devant les Ferrari, mais avec les dégâts et en m’étant arrêté plus tôt, je n’ai pas pu. Je suis frustré aujourd’hui car je pense qu’on aurait pu marquer de gros points."

Il a toutefois apprécié pouvoir se battre avec des monoplaces habituellement bien meilleures : "Je suis quand même heureux et fier de me battre avec les voitures du top 4, car on était même presque plus rapides que les Mercedes."

"C’est une bonne nouvelle pour l’équipe, on aura d’autres circuits où ce sera possible et je veux en profiter. Sur d’autres circuits, on sera de retour dans le peloton, mais c’était génial de voir qu’on pouvait se battre avec les Mercedes et les Ferrari ce week-end."

Sainz s’est légèrement accroché avec Lewis Hamilton dans le dernier virage, et il pense que son rival était responsable, malgré le verdict de la FIA qui n’a pénalisé personne : "J’ai vu un espace, j’y suis allé, et il m’a pris par surprise car il a tourné vers la gauche au freinage, et ce n’est pas possible avec le règlement. Mais dans le dernier virage, tout le monde est à la limite."