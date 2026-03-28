Ocon est déçu car Haas F1 ’n’aurait pas pu aller’ en Q3 à Suzuka

Haas F1 n’a pas réussi à atteindre la Q3 au Japon, et Esteban Ocon admet qu’il est déçu pour ça. Néanmoins, le pilote de l’équipe américaine se félicite de sa 12e place, car il pense avoir fait le meilleur tour qu’il pouvait réussir.

Néanmoins, les deux dixièmes qui le séparent de la Q3 semblent insurmontables, et il craint que ce résultat soit le maximum dont était capable la VF-26 sur le circuit de Suzuka ce samedi.

"C’est beaucoup, deux dixièmes. J’ai fait un tour vraiment correct, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas autant exploité le potentiel de la voiture. Je fais un beau dernier tour, un bon passage dans la dernière chicane" a déclaré Ocon à Canal+.

"Au niveau de l’énergie, c’était plutôt optimisé. Il me manque quatre ou cinq centièmes sur la première ligne droite mais deux dixièmes, on n’aurait pas pu aller la chercher donc c’est ce qui est un peu décevant."

"On n’est pas très loin des points, ce qui est bien, je suis devant l’Audi de Nico qui était devant tout le week-end. Il faudra prendre un bon départ pour essayer de rentrer dans les points et espérer rester à cette place."

Le Français s’attend à une course animée : "Je pense qu’il y aura plus d’action que les années précédentes, mais je pense que les pilotes vont un peu plus hésiter à utiliser le boost car on en paie le prix sur la deuxième ligne droite et sur le tour suivant."

Oliver Bearman s’est fait éliminer dès la Q1 et il révèle qu’il a eu un problème, alors qu’il s’élancera depuis une lointaine 18e place en course : "Lors du premier run, nous avons eu un problème de switch sur la voiture et nous avons perdu du temps dans les lignes droites."

"Lors du deuxième run, je n’ai pas réussi à trouver le rythme. Je dois donc déterminer s’il y avait encore un petit problème avec la voiture ou si celui-ci avait été résolu, mais les écarts sont très serrés et cela n’a pas suffi pour passer la qualification aujourd’hui."

"C’est dommage pour les qualifications, mais il y aura encore plein d’opportunités en course, je suis optimiste. Si c’était il y a 12 mois, je le serais beaucoup moins, mais il y aura beaucoup de dépassements."