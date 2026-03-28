Audi F1 impressionne avec Bortoleto en Q3 à Suzuka

L’écurie Audi F1 a retrouvé le top 10 lors des qualifications du Grand Prix du Japon, confirmant les progrès observés tout au long du week-end à Suzuka.

Gabriel Bortoleto s’est assuré une place en Q3 en signant le 9e temps le plus rapide, tandis que son coéquipier Nico Hulkenberg a frôlé la qualification pour le dernier segment mais partira finalement 13e.

Pour Nico Hulkenberg, les écarts serrés en Q2 n’ont pas joué en sa faveur.

"Les qualifications compressent toujours le peloton et aujourd’hui n’a pas fait exception – les marges sont très fines. Pour ma part, Q2 n’a pas été assez propre sur les deux runs, donc nous avons manqué la Q3. La voiture elle-même se comportait bien et je pense que nous sommes bien dans le rythme."

"On dirait que nous allons nous battre autour du top 10 demain, avec quelques autres équipes, donc cela devrait être une course intéressante. L’objectif maintenant est de rester propre, d’exécuter correctement et d’essayer de progresser demain."

Gabriel Bortoleto, qualifié 9e, se dit satisfait de sa performance.

"Je suis très heureux de la séance d’aujourd’hui et de ce que l’équipe m’a fourni en termes de package global. Nous avons construit de la confiance tout au long de Q1 et Q2, et j’ai pu enchaîner des tours vraiment solides."

"Bien sûr, il reste encore du travail pour progresser davantage et peaufiner certains réglages, mais c’est une excellente sensation de partir demain dans le top 10 et d’être en lutte pour marquer des points. Nous avons quelques voitures devant nous que nous savons pouvoir concurrencer au niveau du rythme, et nous donnerons tout."

Le responsable du projet Audi F1, Mattia Binotto, souligne la satisfaction générale de l’équipe, tout en rappelant la difficulté de Suzuka pour les dépassements.

"C’est un bon week-end jusqu’ici et nous sommes satisfaits de notre position actuelle. Je suis très heureux que Gabi ait atteint la Q3 et déçu que Nico n’ait pas réussi à y accéder, car il avait le potentiel. Son tour n’était pas parfait, mais il était solide et il s’est approché du top 10."

Pour la course, Binotto insiste sur l’importance du départ.

"Les marges sont serrées, et globalement, nous devons être satisfaits du résultat. Pour demain, notre attention sera centrée sur le départ. Dépasser est particulièrement difficile sur ce circuit, donc exécuter correctement notre course sera essentiel. Chaque course cette année est une nouvelle expérience pour nous et une opportunité d’apprendre. Nous allons nous concentrer sur notre performance et voir ce que nous pouvons accomplir."