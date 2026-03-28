Aston Martin et Honda n’évitent pas l’humiliation du fond de grille à Suzuka

Le week-end difficile en perspective pour Aston Martin se poursuit bien à Suzuka. L’écurie britannique a connu une séance de qualifications compliquée, avec ses deux pilotes éliminés dès la Q1 et relégués en fond de grille, aux dernières places, y compris derrière les Cadillac !

Éliminé dès la première phase et qualifié en 21e position, Fernando Alonso n’a pas cherché à masquer les difficultés actuelles de sa monoplace.

"Des qualifications difficiles pour nous aujourd’hui ici à Suzuka. Ce circuit met en évidence nos limites actuelles, et cela s’est vu en piste," explique le double champion du monde.

Malgré cette sortie prématurée, l’Espagnol retient un point positif : "Malgré l’élimination en Q1, nous avons pu accumuler du roulage tout au long des séances, ce qui est important pour collecter des données et mieux comprendre la voiture."

Toujours attaché au tracé japonais, Alonso garde une certaine motivation pour la course : "J’aime toujours piloter ici, donc demain nous allons essayer de maximiser tout ce que nous pouvons et voir ce qui est possible."

Même constat pour Lance Stroll, dernier des qualifications après des soucis techniques lors de son ultime tentative.

"J’ai eu des problèmes de gestion de l’énergie lors de mon dernier run en Q1 et j’ai perdu quelques dixièmes, donc je partirai du fond de grille demain," détaille-t-il.

Dans ces conditions, les ambitions sont revues à la baisse : "L’objectif pour la course est de voir le drapeau à damier et de franchir la ligne d’arrivée. Notre priorité reste la fiabilité tant que nous n’aurons pas résolu nos problèmes actuels."

"Nous avons une bonne idée des domaines sur lesquels nous devons travailler dans les prochains mois, et nous savons que cela ne se réglera pas du jour au lendemain. Cela prendra du temps."

Krack : des progrès mais insuffisants

Le directeur piste de l’équipe, Mike Krack, partage ce constat, tout en soulignant les efforts fournis par ses pilotes.

"Nous savons que notre performance n’est pas là où elle devrait être actuellement et ce week-end allait toujours être difficile," admet-il.

"Lance et Fernando ont tous les deux poussé fort lors des qualifications aujourd’hui, en complétant chacun trois runs en Q1."

"Même si nous n’avons pas réussi à atteindre la Q2, nous avons apporté des améliorations progressives et nous sommes dans une meilleure situation par rapport à vendredi."

L’objectif est désormais clair pour la course : "L’accent est maintenant mis sur le fait de parcourir la distance de course et de s’appuyer sur la fiabilité que nous avons montrée avant la course."