Ocon déplore des ’tactiques artificielles’ que la FIA doit ’bannir’

Esteban Ocon n’a pas apprécié le Grand Prix de Monaco tel qu’il a été disputé ce dimanche. Le pilote Haas F1 a vu sa course conditionnée par les arrêts et fluctuations de rythmes des autres teams, consécutifs à la règle obligatoire des deux arrêts en course.

"Je pense, honnêtement, que ces tactiques, cette course, avec des gens qui roulent à quatre secondes du rythme, ce n’était pas bien. C’est très artificiel, il y a beaucoup de consignes d’équipe et ce n’est pas un sport pur, comme nous l’aimons" a déclaré Ocon.

"Ce n’est pas le DTM et nous voulons qu’il reste pur dans une certaine mesure, donc cela devrait être interdit par la FIA et je suis sûr que les gens vont s’y intéresser, parce qu’on ne peut pas faire ralentir tout le monde de trois secondes par tour comme ça. Ce n’est pas vraiment juste pour les autres."

La tactique des Racing Bulls a grandement contribué à faire évoluer sa course : "J’avais un tampon avec Liam, mais Isack freinait tellement qu’il a pris 24 secondes vers la fin. Je me suis dit ’yes, 24 secondes d’écart !’ Et cinq tours plus tard, il était pratiquement derrière nous."

"Mais je n’avais pas assez d’écart pour rentrer au stand, d’après ce que je crois, parce que Liam venait de dépasser Isack, mais Isack avait six ou sept secondes d’avance parce que j’avais Fernando [Alonso] entre les deux."

"De ce côté-là, cela n’a pas vraiment aidé ma course, mais il était assez difficile de voir qui faisait de la tactique, qui n’avait pas de rythme. Fernando a eu un peu de mal à un moment donné et nous avons réussi à le dépasser avant qu’il n’ait un problème, c’est donc la seule vraie bagarre que nous ayons eue en piste."

Le Français a été contraint de parler constamment avec son ingénieure, Laura Müller : "Très stressant ! Elle a ouvert beaucoup de choses dès le début et il y a eu deux fois plus de gestion pour savoir quand pousser, quand créer l’écart et ce n’était pas facile de tout faire correctement. Nous n’avons pas cessé de discuter avec Laura tout au long de la course, mais je pense que nous avons optimisé ce que nous avions entre les mains."

"Il a été un peu plus rapide en qualifications et a évidemment fini devant en course, c’est donc là que nous méritons de finir. Mais toute l’équipe a bien exécuté son week-end, des qualifications à la course, et nous pouvons en être satisfaits. Six points, c’est important pour nous, donc nous sommes heureux."

Interrogé sur le spectacle de la course à deux arrêts obligatoires et de ce qui fonctionnerait vraiment pour Monaco, Ocon est sceptique : "Peut-être pas de chicane et ensuite tout droit dans le virage 12, mais il n’y aurait pas beaucoup de pistes pour freiner [à grande vitesse] à cet endroit."

"Il y aurait peut-être des dépassements si nous faisions cela. Nous aimons Monaco tel qu’il est. Je ne pense pas qu’il faille en faire quelque chose d’artificiel. C’est Monaco, nous le savons. Mais beaucoup de gens sont venus et nous avons eu beaucoup de soutien autour de la piste, alors continuons comme ça."