Après Monaco, Wheatley a hâte de voir ’une vraie course’ à Barcelone

Sauber F1 n’a pas connu de la réussite à Monaco, avec un zéro pointé pour Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Pour leur directeur, Jonathan Wheatley, la difficulté s’est située au niveau de l’accident de Bortoleto, et sur des stratégies difficiles à optimiser.

"Le Grand Prix de Monaco a été défini par la stratégie et davantage par le règlement que par la course pure. Dès le premier tour, Gabriel a tenté une manœuvre audacieuse par l’extérieur au virage 6 pour gagner une position" a déclaré Wheatley.

"Mais une manœuvre tardive de Kimi [Antonelli] au virage 8 a provoqué un contact – je dirais un incident de course. Gabriel est donc rentré pour un changement de nez et de pneus ; nous sommes ensuite passés aux tendres au 35e tour, lorsque Carlos [Sainz] a ralenti le peloton."

"Avec Nico, nous avons opté pour les durs au 12e tour lorsque Liam [Lawson] a lui aussi ralenti le peloton, puis pour les tendres au 44e tour lorsqu’Alex [Albon] a encore fait de même. Sur un circuit où les dépassements sont notoirement difficiles, c’était une course où la stratégie a finalement dicté l’issue."

"Et certaines équipes ont su tirer le meilleur parti du fonctionnement du règlement sportif adapté. Racing Bulls, Williams et Mercedes jouaient clairement le jeu collectif, ce qui a certainement compliqué les choses pour nous."

Outre les ralentissements intempestifs, ce qui a gêné Wheatley est de voir Russell opter ouvertement pour une pénalité plutôt que tenter de dépasser en piste. Il s’interroge sur les changements à apporter à l’avenir mais a surtout hâte de passer à une autre course.

"Nous devons examiner de plus près la pénalité de George [Russell] et en tirer des leçons, surtout lors de courses aussi fortement influencées par des règles d’utilisation obligatoire des pneus comme celle-ci. Prochain rendez-vous : Barcelone, et j’espère que cela nous donnera l’occasion de voir une vraie course."