Max Verstappen est entré dans l’histoire au Nürburgring ce week-end en remportant sa première course GT3 en Endurance Series au volant d’une Ferrari.

Avec son équipier Chris Lulham, pilote de simulateur, au volant d’une 296 GT3 d’Emil Frey Racing, le champion du monde de F1 en titre, vainqueur consécutif de Monza et de Bakou, a franchi la ligne d’arrivée après quatre heures de course avec 24,5 secondes d’avance.

Le quotidien italien Corriere della Sera a salué la victoire de la star de Red Bull au volant d’une Ferrari.

"Verstappen était le roi du Nürburgring, au volant d’une Ferrari," a écrit le journal, ajoutant qu’il s’agissait d’une "publicité fantastique" pour Maranello et qu’elle pourrait même alimenter les spéculations sur un rapprochement en Formule 1.

"Qui sait, cela pourrait même annoncer un rapprochement incluant également la Formule 1."

Et le journal rappelle que le Néerlandais a bien évoqué un avenir possible en rouge pendant les spéculations de ces derniers mois. Il en a discuté avec son manager et son père. Si Lewis n’est pas à la hauteur en 2026...

"C’est une humiliation," titrait de son côté en Allemagne le Cologne Express.

"Verstappen a plus de chances de gagner avec Ferrari que Hamilton."

Le Néerlandais ne s’était qualifié "que" troisième après des conditions de trafic et des conditions mitigées, mais il a pris la tête grâce à un dépassement extérieur agressif au départ lancé. Il a rapidement creusé une avance de plus d’une minute avant de céder le volant à Lulham, qui a réussi à gérer l’écart.

"C’était fantastique," a déclaré Verstappen. "La voiture a parfaitement fonctionné sur le sec. Gagner ici pour la première fois est fantastique."

"En fin de compte, nous aimerions participer à la course de 24 heures. J’espère que nous ferons plus de courses NLS l’année prochaine."

L’atmosphère chaotique autour de Verstappen rappelait sa renommée mondiale.

"Nous sommes habitués à beaucoup de choses, mais là, c’est une autre paire de manches," a déclaré l’un de ses agents de sécurité, admettant que les fans se pressaient aux portes des garages avant la course. Une sécurité renforcée a dû être déployée.

Pour couronner le tout, le père de Max, Jos, a remporté le Championnat de Belgique des Rallyes le même week-end en terminant troisième du Rallye de l’Est des Belgiques.

"Il faut être le mieux préparé possible et s’entourer des bonnes personnes," commente Jos.

Jos a également salué l’appétit toujours croissant de son fils pour la compétition en dehors de la Formule 1.

"Il se donne toujours à 100 % pour le sport et l’équipe. Red Bull doit être très heureux d’avoir Max. C’est quelqu’un de vraiment sympa, mais il ne faut pas le mettre en colère : comme il se donne à 100%, son équipe doit le faire aussi."