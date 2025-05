Ocon ’comprend’ les difficultés de Hamilton mais est ’sûr’ que sa situation va s’améliorer

Esteban Ocon comprend parfaitement les difficultés de Lewis Hamilton à s’adapter à la Ferrari SF-25 cette année. Le pilote Haas F1 utilise un moteur de Maranello cette année, et après avoir été essayeur chez Mercedes et titulaire chez Alpine, il comprend la différence que cela fait.

"C’est très difficile, surtout quand on change de philosophie de voiture" a déclaré Ocon. "La voiture Haas et la voiture Ferrari ont beaucoup de similitudes, donc je peux comprendre Lewis de ce côté-là."

"J’ai également piloté la Mercedes dans le passé, donc c’est une façon très différente de piloter la voiture ou d’en extraire le potentiel. Les sensations de la voiture sont très différentes, il n’est donc pas facile de s’y adapter. Mais je suis sûr qu’il trouvera rapidement une solution."

Le Français est convaincu que le septuple champion du monde va rebondir, tout comme Carlos Sainz, qui a aussi eu à changer ses habitudes : "Je pense que si vous venez des formules de promotion et que vous allez directement dans cette voiture, vous mettez de côté tout ce que vous avez appris et vous vous lancez dans cette voiture et vous apprenez de nouvelles choses."

"Lewis a beaucoup plus d’expérience que moi, il a piloté beaucoup de voitures différentes, mais aussi beaucoup de voitures identiques pendant longtemps. Je comprends pourquoi ce n’est pas facile et je sais aussi que ce n’est pas facile pour moi ou pour Carlos, mais nous y arriverons."