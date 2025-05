Allison : Antonelli doit passer par la frustration de l’apprentissage des Pirelli

Kimi Antonelli n’était pas content de son rythme de course à Miami, avec sa Mercedes F1.

Bien que ses sensations avec les pneus mediums ont été décrites comme "bonnes" par l’Italien, le rythme n’était pas au rendez-vous. En effet, George Russell le suivait sans souci malgré les pneus durs plus lents.

Et lorsqu’Antonelli est passé sur des gommes plus dures, sa course a tourné court, se plaignant auprès de l’ingénieur de course Peter Bonington de son manque d’adhérence.

Pour James Allison, directeur technique de Mercedes F1, Miami a révélé à quel point Antonelli manquait encore d’expérience à ce sujet. Et c’est tout à fait normal selon lui !

"C’était difficile d’évaluer la force à laquelle il fallait pousser les pneus à Miami," explique Allison.

"Si vous poussez trop fort [le pneu], il surchauffera et s’usera plus tôt que prévu. Si vous ne poussez pas assez fort, il n’est pas vraiment dans la fenêtre d’adhérence optimale."

"Kimi avait tout simplement du mal à trouver le juste milieu entre ces deux positions. Mais il est très jeune et il n’a disputé que quelques courses. Ce qu’il a subi est donc normal et fait partie du processus qu’il doit suivre. Parfois c’est frustrant."

"Mais les progrès que nous avons constatés chez Kimi sont vraiment évidents. Ce sont de formidables opportunités d’apprentissage pour lui et pour les années à venir."