La F1 doit faire attention à ne pas ’créer plus de problèmes’ en modifiant le règlement 2026

La Formule 1 pourrait introduire un problème supplémentaire en tentant de régler les difficultés liées à l’énergie et à la gestion des F1 2026, si sa réunion cruciale de lundi conduit à modifier les règles d’une certaine manière dès la prochaine course à Miami.

Les discussions au sujet des modifications du règlement 2026 devraient drastiquement avancer ce lundi. Après des réunions entre représentants techniques au début du mois d’avril, les directeurs d’équipe rencontreront la FIA et la F1 lundi pour décider ce qui sera modifié dès le GP de Miami..

Sur le banc des accusés, le super clipping et le lift-and-coast, techniques visant à recharger la voiture, qui conduisent à beaucoup de gestion et à des différences de vitesse qui peuvent être dangereuses.

Avec les limites en matière d’énergie sur ces moteurs dont 50 % de la puissance est électrique, l’objectif est de charger et décharger la batterie autant que possible. Un ingénieur a révélé que si l’on réduit cette possibilité, la puissance maximale du composant électrique du moteur ne pourra pas être utilisée aussi souvent.

Cela signifie qu’une plus grande partie du tour sera effectuée sans déploiement, et même s’il y a un certain gain en ne chargeant pas et en ne ralentissant pas autant la voiture dans certaines zones, le temps au tour sera plus lent dans l’ensemble, tout en laissant un problème de récupération.

"Réduire la quantité que vous récupérez réduit la quantité que vous déployez" a déclaré Hoagy Nidd, responsable de l’ingénierie automobile chez Haas F1. "Et cela signifie que vous pouvez récupérer une plus grande proportion de vos besoins lors des phases de freinage ou à la sortie des virages, des zones normales du circuit limitées par l’adhérence."

"Cela signifie que si vous atteignez votre cible énergétique dans des conditions de pilotage plus normales, vous n’avez pas besoin de commencer à modifier votre comportement pour obtenir le dernier mégajoule d’énergie."

"Donc, vous n’avez pas besoin de commencer à lever le pied ou à utiliser le super clipping, vous n’avez pas besoin que les pilotes maintiennent une charge partielle à la sortie des virages pour éviter de déployer l’énergie à un endroit et de la remettre à un autre."

"C’est quelque chose qui, d’une certaine manière, crée plus de problèmes pour en régler un autre, ce qui n’est peut-être pas idéal, mais c’est probablement là où nous en sommes avec ce matériel actuel sur l’ensemble de la grille."

Interrogé sur le problème qui se poserait en détails, Nidd a expliqué les conséquences d’une telle décision : "Nous sommes déjà dans une formule assez gourmande en énergie. Et réduire cela davantage signifie peut-être que vous avez plus de clipping et moins de temps où les voitures roulent aussi vite qu’elles le pourraient"

Ce serait donc un retour au clipping, qui était déjà présent sur les V6 hybrides de génération précédente, avec donc moins de baisse de la puissance, mais aussi moins de récupération d’énergie pour la batterie.

Le seul espoir est de vraiment réduire la puissance des monoplaces, pour limiter le besoin de déploiement d’énergie, et on peut être rassurés par le fait que les chronos sont déjà très rapides, et qu’il y a donc une belle marge pour limiter la puissance et surtout son déploiement.

George Russell a suggéré que ces deux priorités pourraient être traitées par "beaucoup de mesures faciles à mettre en œuvre", à commencer par la modification de la capacité maximale d’utilisation du super clipping, à 350 kW au lieu des 250 kW actuels.

"Le super clipping à -350 kW est une évidence, et cela permettra à lui seul d’éviter beaucoup de lever de pied et de roue libre" a déclaré Russell. "Et il y a d’autres petites parties du règlement qui stipulent que vous ne pouvez réduire la puissance du moteur qu’à un certain taux."

"Donc, sur une ligne droite très courte, il n’y a pas assez de temps pour passer de 350 kW au super clipping, car la ligne droite est trop courte. Quelques petits changements autour de ces réglementations apporteront une amélioration majeure à l’expérience de pilotage globale."

"Cette pause a offert une bonne opportunité à tout le monde de faire le tour de la question. La FIA a beaucoup communiqué avec une poignée de pilotes, et cela a été collectif. Et au moins du point de vue technique de la FIA, c’est probablement la relation la plus étroite que nous ayons eue avec eux depuis de nombreuses années. C’est donc très positif à constater."

Russell a reconnu qu’il "y aura un compromis quelque part, car à l’heure actuelle, les voitures sont configurées pour produire les temps au tour les plus rapides possible." La bonne nouvelle étant, comme dit ci-dessus, que les monoplaces sont très rapides et peuvent donc subir un retour en arrière en matière de puissance.

De son côté, Ollie Bearman "ne pense pas qu’il faille tout chambouler ; il suffit de quelques petits ajustements."

"J’aimerais supprimer le "lift and coast". Ce serait formidable de pouvoir exploiter cette puissance à -350 kW, ce qui est impossible actuellement à pleine puissance."

"On ne peut descendre qu’à -250 kW. Ils peuvent supprimer le "lift and coast" en qualifications et même en course. Le "lift and coast" en qualifications est l’un des aspects les plus contre-intuitifs de cette nouvelle réglementation."

"Imaginez un tour de qualification : vous êtes à mi-ligne droite et vous levez le pied. C’est vraiment bizarre. Donc, si on peut supprimer ça, je pense que tout le monde s’accorde à dire qu’on veut des qualifications à plein régime, ce qui n’est pas le cas actuellement. Si on y arrive, ce serait fantastique."