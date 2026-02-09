’Nous devons en passer par là’ : Williams F1 continue de ’purger’ les problèmes internes

La saison 2026 n’a pas encore commencé officiellement, mais Williams F1 a déjà dû faire un choix crucial pour la suite. James Vowles a en effet dû décider de ne pas participer au shakedown de Barcelone, qui réunissait toutes les équipes, pour peaufiner le travail sur la FW48.

S’est ensuivie une période douloureuse où l’équipe a vu ses rivales débuter la préparation en piste d’une saison marquée par un nouveau règlement, sans pouvoir y participer. Mais la situation n’est pas catastrophique, la voiture a finalement roulé et le directeur de l’équipe reste confiant pour cette année.

"Je n’ai aucune inquiétude pour la suite" a déclaré Vowles. "Aussi étrange que cela puisse paraître, nous avons besoin, en tant qu’organisation, de traverser ce genre d’événements. J’aurais aimé que ce ne soit pas aussi extrême."

"Mais nous devons passer par là pour nous assurer de purger chaque secteur de notre entreprise qui n’est tout simplement pas au bon niveau ou adapté à nos objectifs, et d’en tirer les leçons très rapidement, ce que nous faisons."

"Ce que j’en ai retiré, c’est que les pilotes se sont rapprochés, le conseil d’administration s’est soudé, et toute l’équipe a fait front. Même si nous sommes encore en train de préparer Bahreïn et la suite, une analyse continue est en cours sur ce que nous pouvons faire dès maintenant pour garantir des changements qui nous tirent dans la bonne direction."

La décision de Vowles a été facilitée par le fait que, bien que Williams veuille redevenir une candidate au titre, ce n’est pas encore le cas. Dès lors, le sacrifice n’est pas trop important, et c’est pour cela qu’il faut savoir faire des sacrifices sur plusieurs saisons et penser à long terme.

"Nous n’avons pas encore le niveau pour jouer le championnat. Pas sur tous les plans. Mais nous poussons tout vers l’avant, dans la bonne direction, et cela implique de toujours investir dans notre long terme, je ne saurais trop insister là-dessus."

"C’est pour cela que 2025 a été une réussite. C’était grâce aux investissements de 2023. Et c’est pourquoi notre avenir sera couronné de succès. C’est grâce aux investissements de l’année en cours. C’est ce que j’aime avec le plafond budgétaire. Cela vous oblige à choisir."

"Voulez-vous vous concentrer sur la prochaine course ou sur une mise à jour ? Ou préférez-vous vous concentrer sur des améliorations structurelles qui s’appliqueront fondamentalement sur les trois prochaines années ?"

"Ce n’est pas une décision aussi facile qu’il n’y paraît au premier abord mais, sur ce point, la raison du choix concernant Barcelone était de protéger notre stratégie d’évolution tout au long de l’année. Je veux considérer l’année dernière comme une référence, le socle sur lequel nous opérons."

"Et nous voulons progresser à partir de là. Nous voulons faire avancer chaque partie de l’entreprise, les capacités de simulation, l’aéro, la construction de la voiture, sa conception, etc. Il s’agit vraiment de repousser les limites, et beaucoup de ces indicateurs sont invisibles."

"Certains, dans le monde réel, se traduisent par de la performance sur la piste. Mais il s’agit de s’assurer que ce que nous avons fait le mois dernier n’est plus acceptable pour ce que nous allons faire le mois prochain. Ce que nous avons fait l’année dernière est une base intéressante. Maintenant, nous devons passer au niveau supérieur."