Ferrari reste sereine face aux incertitudes du nouveau système de développement des moteurs

Avec le gel des moteurs désormais levé et l’introduction de toutes nouvelles unités de puissance pour 2026, la Formule 1 s’apprête à entrer dans une ère technique inédite. Pour accompagner cette transition et éviter toute domination prolongée d’un constructeur, la FIA a mis en place un nouveau mécanisme encadrant le développement des moteurs en cours de saison.

Baptisé Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO), ce dispositif vise à offrir des opportunités de développement supplémentaires aux motoristes qui se retrouveraient en difficulté sur le plan des performances.

Cinq constructeurs sont actuellement engagés dans la réglementation 2026, basée sur une répartition 50 % électrique / 50 % carburant durable : Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Honda et Audi. Si l’un d’eux accuse un retard significatif, des possibilités de développement additionnelles pourront être accordées à l’issue d’analyses menées par la FIA lorsque 25 %, 50 % et 75 % de la saison auront été complétés.

Interrogé sur ce nouveau mécanisme, et notamment sur le risque potentiel de voir certains constructeurs masquer volontairement leur niveau réel de performance afin de bénéficier ultérieurement d’avantages réglementaires, le directeur moteur de Ferrari, Enrico Gualtieri, s’est montré serein.

"Le mécanisme ADUO, qui permet d’avoir des améliorations et des opportunités de développement supplémentaires en cours de saison, est solide," a-t-il expliqué.

"C’est un nouveau processus pour tout le monde. C’est un nouveau processus pour la FIA. C’est un nouveau processus pour les motoristes. Mais je pense qu’il est assez bien encadré dans la définition de ce qui est autorisé."

Gualtieri reconnaît toutefois qu’une phase d’adaptation sera nécessaire pour toutes les parties concernées.

"Évidemment, il nous faudra un peu de temps pour nous habituer au système et à ses résultats, mais je pense qu’il est suffisamment robuste pour aller dans le sens de ce que nous considérons comme l’objectif final de ce mécanisme."

"Pour le moment, nous sommes clairement à l’aise avec le processus."

"Malgré cela, nous restons évidemment en contact avec la FIA en cas de besoins ou de clarifications supplémentaires. Mais pour l’instant, tout nous convient."

Le carburant durable, une révolution surtout logistique

Au-delà du moteur lui-même, la réglementation 2026 marque également l’introduction généralisée de carburants durables avancés. Un changement qui, sur le plan purement technique, n’a pas bouleversé l’approche de Ferrari, selon Gualtieri.

"En ce qui concerne le nouveau carburant, donc le carburant durable avancé, il faut dire que ce n’est pas un changement majeur en termes de composition finale," explique-t-il.

"Au final, le carburant est conçu quasiment de la même manière qu’auparavant, parce que ce qui compte vraiment à la fin, ce sont les molécules et les propriétés que ces molécules peuvent offrir et exploiter."

"Les besoins du moteur ne changent donc pas énormément, ce qui signifie que la conception du carburant reste assez proche de ce que nous utilisions avant."

La principale évolution se situe ailleurs : dans la chaîne d’approvisionnement et l’origine des matières premières.

"Oui, c’est le véritable changement par rapport aux saisons précédentes, en matière de carburant. Il doit désormais respecter des restrictions concernant la chaîne d’approvisionnement, les matières premières et les ressources de départ utilisées, pour des raisons de durabilité."

"Cela s’ajoute aux critères de performance et d’efficacité que nous avons toujours recherchés dans un carburant. Et c’est clairement cet aspect qui a modifié la manière dont nous, et les fournisseurs de carburant, avons abordé le travail pour définir le bon carburant final."