La ’cliente’ McLaren peut-elle vraiment rivaliser avec Mercedes F1 ?

Oscar Piastri a tenu à balayer l’idée selon laquelle McLaren pourrait être désavantagée en Formule 1 cette saison du fait de son statut d’équipe cliente, alors que s’ouvre une nouvelle ère technique marquée par l’introduction d’unités de puissance inédites.

L’écurie de Woking, motorisée par Mercedes depuis plusieurs années, reste pourtant sur une dynamique exceptionnelle, avec deux titres constructeurs consécutifs décrochés en 2024 et 2025. L’an dernier, Lando Norris avait également remporté le championnat des pilotes, confirmant la place de McLaren au sommet de la hiérarchie.

Mais le contexte change radicalement cette saison. La Formule 1 entre dans un nouveau cycle réglementaire, avec des moteurs entièrement revus, un domaine dans lequel les équipes dites "constructeurs" à l’image de Mercedes peuvent théoriquement bénéficier d’un avantage structurel. Le constructeur allemand développe en effet son moteur depuis plusieurs années, avec une communication directe et sans filtre entre ses départements châssis et unité de puissance.

Interrogé sur un éventuel désavantage pour McLaren face à cette situation, Piastri a toutefois relativisé l’importance de ne pas être une équipe officielle Mercedes.

"Je ne pense pas que ce soit forcément le cas," a déclaré l’Australien en amont de la présentation de la livrée de la McLaren MCL40 qui aura lieu à 16 heures aujourd’hui.

"Être une équipe constructeur a évidemment ses avantages, surtout maintenant, avec le retour du développement côté moteur."

"Mais nous avons une relation très étroite avec Mercedes HPP, ce qui est extrêmement bénéfique pour nous. Tous les problèmes de jeunesse que nous avons rencontrés lors des essais de Barcelone n’avaient rien à voir avec le fait de ne pas être une équipe constructeur."

Pour Piastri, l’argument du désavantage structurel ne tient donc pas.

"Je ne pense pas qu’il y ait réellement un handicap. Peut-être que nous sommes un tout petit peu en retard sur ce point-là, dans le sens où Mercedes a eu des années pour vraiment intégrer ces règlements à sa voiture, mais nous sommes engagés dans ce processus depuis longtemps nous aussi."

Cette saison, Mercedes fournit également ses unités de puissance à Williams et Alpine. Lors du shakedown organisé à Barcelone, le motoriste allemand s’est particulièrement distingué, devenant le seul constructeur à dépasser la barre des 1 000 tours cumulés sur l’ensemble de l’événement.

Piastri reconnaît d’ailleurs que l’équipe officielle Mercedes a impressionné par sa fiabilité et sa préparation, semblant éviter tout problème majeur lors de ces premiers roulages.

"Cela va surtout dépendre de qui a su capitaliser au cours des 12 derniers mois sur les essais aérodynamiques et sur l’organisation globale. C’est précisément ce qui a été très impressionnant chez Mercedes : la façon dont ils ont immédiatement été dans le rythme et ont pu enchaîner plus de 150 tours par jour, ce qui est probablement la chose la plus marquante jusqu’à présent."