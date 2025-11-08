Norris : une victoire ’difficile’ au Sprint qui constitue ’une plus grande récompense’

Lando Norris a remporté une course Sprint particulièrement mouvementée au Brésil, et marquée par un drapeau rouge. Le pilote McLaren F1 s’était élancé en pneus mediums mais ses rivaux ont changé de pneus lors de la neutralisation, et il a dû passer aux tendres pour la fin de course, ce qui a rendu sa gestion de course difficile.

Il explique qu’une telle victoire est particulièrement satisfaisante après une course durant laquelle il a subi la pression d’Andrea Kimi Antonelli. Malgré ses pneus en difficulté, la gestion n’était pas au programme.

"C’était difficile ! Gagner une course comme celle-ci est une plus grande récompense, surtout avec Kimi qui ne m’a pas facilité la vie. C’est une de ces courses où il fallait attaquer car les gars derrière attaquaient encore plus" a déclaré Norris.

"C’était un peu brouillon, j’ai fait quelques erreurs. Et il y avait du vent, c’était piégeux avec la dégradation, donc ce n’était pas une course facile, mais c’est une course telle qu’on l’attend au Brésil, c’est toujours difficile."

"C’était difficile à la fin, je m’attendais à ce que les pneus soient plus rapides, mais Kimi a mis la pression toute la course. Je m’attendais à ce qu’on soit un peu plus rapide, je ne sais pas ce qui dépendait des pneus mais ils ont été rapides, ils ont fait un bon travail. On a du travail avant la qualification."

Désormais, le Britannique espère signer le même résultat lors de la qualification qui se déroulera en fin d’après-midi, même si les conditions et la hiérarchie pourraient différer, dans l’espoir de bien se placer pour la course.

"Je suis confiant qu’on puisse le faire, mais les conditions changent avec le vent. Ce sera une autre journée mais je suis sûr qu’ils vont nous mettre sous pression. Les écarts sont faibles et il ne faudra pas faire d’erreur."