Antonelli a ’maintenu la pression’ sur Norris mais n’a pas réussi à gagner le Sprint

Andrea Kimi Antonelli a terminé deuxième du Sprint du Grand Prix du Brésil, après s’être élancé de la même place sur la grille. Le pilote Mercedes F1 a mis la pression sur Lando Norris, en vain car le Britannique a gardé la tête jusqu’à l’arrivée au volant de sa McLaren.

L’Italien explique qu’il s’est amusé à mettre la pression grâce à des pneus mediums plus solides qu’il a pu chausser pendant le drapeau rouge causé par le crash d’Oscar Piastri. Mais cela n’a pas suffi.

"C’était une course très amusante, des conditions difficiles, surtout au début. J’ai essayé de maintenir la pression sur Lando mais je n’ai pas réussi à le dépasser. Le vent a augmenté pendant la course et ce n’était pas simple à gérer" a déclaré Antonelli, qui espère faire aussi bien en qualifications tout à l’heure.

"La confiance est élevée, mais le peloton est tellement serré. C’était difficile de tout mettre bout à bout sur un tour hier, tout le monde a fait des erreurs, et on verra ce qu’on peut faire aujourd’hui. J’espère qu’on pourra signer le meilleur résultat, voire mieux."

George Russell a terminé troisième de la course Sprint et se félicite d’avoir pu lutter contre une McLaren en rythme de course, alors qu’il s’attendait à voir Mercedes plus en difficulté sur les longs relais. Le fait qu’il fasse moins chaud que la première journée a bien aidé.

"C’était une bonne course, on a fait un bon travail et c’est bien de mettre la pression sur Lando. C’est bien d’être deuxième et troisième mais on doit faire la même chose cet après-midi. Les qualifications sont très serrées et les dépassements sont difficiles, donc ce sera la clé" note Russell.

"C’est très différent quand vous faites un tour de qualification ou des tours consécutifs avec la dégradation des pneus. C’était un peu difficile à la fin, et Lando était en difficulté aussi. Mais les températures sont plus fraiches."

Grâce à ce bon résultat, Mercedes reprend la deuxième place du championnat des constructeurs à Ferrari, et repousse Red Bull un peu plus loin. Une bonne opération qui n’empêche pas une incertitude sur l’attribution finale de cette deuxième place.