Le pilote Sauber s’en sort miraculeusement

Auteur : Franck Drui
8 novembre 2025 - 16:11
La vidéo de l’énorme crash de Bortoleto au Sprint du GP du Brésil

Ce n’est pas ce que le public brésilien voulait voir mais Gabriel Bortoleto a eu un énorme accident dans sa Sauber lors du dernier tour de la course Sprint, que vous pouvez revoir dans les images ci-dessous

Heureusement, Bortoleto a rapidement pu dire par la radio qu’il allait bien, ce qui est évidemment le principal, même s’il doit certainement oublier les qualifications qui auront lieu tout à l’heure tant sa Sauber a été pulvérisée.

Bortoleto a tenté de dépasser Isack Hadjar par l’intérieur, mais s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune adhérence sur la partie humide de la piste. Il a percuté le mur du côté gauche de la piste avant de décoller et de finir sa course dans le mur de l’autre côté du premier virage.

Cela aurait pu être bien pire : il a pu sortir de sa voiture et monter dans la voiture médicale par ses propres moyens pour un check-up de contrôle.

Vous trouverez ci-dessous la vidéo et quelques photos de notre agence photo. D’autres photos en très haute résolution sont disponibles dans notre galerie du jour.

