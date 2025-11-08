La vidéo de l’énorme crash de Bortoleto au Sprint du GP du Brésil
Le pilote Sauber s’en sort miraculeusement
Ce n’est pas ce que le public brésilien voulait voir mais Gabriel Bortoleto a eu un énorme accident dans sa Sauber lors du dernier tour de la course Sprint, que vous pouvez revoir dans les images ci-dessous
Heureusement, Bortoleto a rapidement pu dire par la radio qu’il allait bien, ce qui est évidemment le principal, même s’il doit certainement oublier les qualifications qui auront lieu tout à l’heure tant sa Sauber a été pulvérisée.
Bortoleto a tenté de dépasser Isack Hadjar par l’intérieur, mais s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune adhérence sur la partie humide de la piste. Il a percuté le mur du côté gauche de la piste avant de décoller et de finir sa course dans le mur de l’autre côté du premier virage.
Cela aurait pu être bien pire : il a pu sortir de sa voiture et monter dans la voiture médicale par ses propres moyens pour un check-up de contrôle.
Vous trouverez ci-dessous la vidéo et quelques photos de notre agence photo. D’autres photos en très haute résolution sont disponibles dans notre galerie du jour.
Quel crash de Bortoleto !! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/BbmPIPNPyd
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 8, 2025
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Sauber - Stake F1 Team
- Sauber F1 : Wheatley salue la sécurité après le terrible accident de Bortoleto
- La vidéo de l’énorme crash de Bortoleto au Sprint du GP du Brésil
- Hülkenberg vise des points au Sprint, Bortoleto veut ’donner plus’ aux fans
- Bortoleto ne ressent pas de ’pression supplémentaire’ au Brésil
- Hülkenberg prédit une carrière ’couronnée de succès’ pour Bortoleto