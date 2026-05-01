Norris signe la pole du Sprint F1 à Miami, Antonelli fait le break face à Russell

Le Grand Prix de Miami va déjà rendre son premier verdict avec la Qualification Sprint ! Celle-ci fait suite à la seule séance libre à laquelle ont eu droit les pilotes de F1, et elle va déterminer la grille de départ de la course de 100 kilomètres qui se tiendra ce samedi à 18h, heure française.

La seule séance d’essais libres qui s’est tenue pour lancer la journée a duré 1h30, permettant aux pilotes de rouler davantage, et aux équipes de mieux cerner les nouveautés apportées sur les voitures, mais aussi les modifications du règlement technique.

En effet, la gestion de l’énergie a été revue, et il semble y avoir déjà bien moins de gestion, et notamment de clipping ou super clipping, ces techniques permettant de perdre de la vitesse pour récupérer de l’énergie.

La séance libre a été dominée par Charles Leclerc, et l’on a semblé voir des écarts moins importants en tête.

Attention toutefois, car Mercedes semblait en forme et a subi quelques petits soucis qui ont contrarié les roulages de George Russell et Andrea Kimi Antonelli à des moments cruciaux de la séance.

22h00 : Malgré les nombreuses critiques sur les F1 2026, les pilotes ont aussi de bonnes choses à dire, comme ils l’ont révélé ce jeudi en conférence de presse.

22h04 : Pirelli a prolongé son contrat avec la F1, malgré les critiques entourant les pneus. Mais si l’insatisfaction est parfois présente, personne n’ignore le cahier des charges terrible que doit suivre le manufacturier.

22h09 : Alors que la pluie risque de frapper lourdement le circuit dimanche, Max Verstappen a rappelé pourquoi le circuit de Miami est particulièrement difficile lorsque l’asphalte est mouillé.

22h16 : Cadillac espère se rapprocher du peloton grâce à un important package d’évolutions, qui est aussi un vrai premier test de développement pour l’équipe américaine.

22h22 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, s’est exprimé sur le départ de Gianpiero Lambiase, ingénieur de Verstappen, qui deviendra directeur de la compétition chez McLaren en 2028. Pour le Français, le rôle du transfuge sera bien plus important, comme il l’a laissé entendre ce vendredi.

22h26 : Ferrari a confirmé que son aileron réversible, surnommé Macarena, a apporté satisfaction pendant les EL, et qu’il sera conservé sur la voiture pour la suite du week-end.

22h30 : C’est parti pour la Qualification Sprint !

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

22h32 : Les deux Mercedes ont failli se percuter à la sortie des garages ! Heureusement, Antonelli a laissé passer Russell et tout s’est bien terminé.

22h35 : Un drapeau jaune est déclenché... parce que Lance Stroll est arrêté dans le dernier virage ! Le Canadien a bloqué ses roues, mais il repart.

22h37 : Plusieurs pilotes dont Lando Norris ont été gênés par cette neutralisation, et Leclerc se place en première place en 1’29"290, tandis qu’Antonelli et Lewis Hamilton se placent derrière lui. Max Verstappen se classe provisoirement quatrième devant Pierre Gasly et Russell.

22h38 : Isack Hadjar s’est loupé dans son premier tour chronométré avec une erreur à la chicane du deuxième secteur.

22h40 : Norris signe le meilleur tour en 1’28"723, et Oscar Piastri se place deuxième à 4 dixièmes. Dans le garage Aston Martin, Stroll est en train d’aller vers l’arrière du garage, ce qui laisse penser que sa voiture subit une panne.

22h42 : Leclerc a repris la deuxième place, Franco Colapinto se place devant Russell.

22h43 : Arvid Lindblad prend la 12e place, repoussant Hadjar à la 15e, mais le Français améliore, comme Russell et Hülkenberg. Fernando Alonso est en train de faire son premier tour rapide.

22h44 : Gabriel Bortoleto prend la 12e place, et Alex Albon ne fait pas mieux que 16e. Alonso rentre sans faire un seul vrai chrono.

Les éliminés sont Lawson, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso et Stroll.

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

22h52 : Pourtant éliminé en SQ1, Lawson est revenu à son garage après la pesée et s’équipe à nouveau.

22h53 : Russell prend le meilleur temps en 1’28"903, devant Antonelli. Bortoleto et Hülkenberg se placent derrière mais Hadjar s’intercale.

22h54 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’28"470 et Hamilton se place deuxième. Colapinto prend le sixième temps !

22h55 : Piastri prend le deuxième temps, et Norris seulement le septième, bien moins rapide qu’en SQ1.

22h57 : Les pilotes vont tous ressortir pour un tour rapide. Lawson n’a pas repris la piste, et c’était donc surement une précaution de Racing Bulls.

23h00 : Les pilotes ne sont pas en train d’améliorer.

23h01 : Leclerc fait légèrement mieux en 1’28"333, mais les chronos sont globalement peu améliorés, et les positions ne changent pas. Lindblad reste 16e et rentre avant la fin de son tour.

Les éliminés sont Bortoleto, Hülkenberg, Bearman, Albon, Sainz et Lindblad.

23h03 : Carlos Sainz est très mécontent : "Nous sommes trois pas derrière là où nous devrions être, à chaque tour tour. Je ne suis pas content du tout. Je ne comprends pas comment, après 1h30 d’essais libres, on puisse encore être dans cette situation."

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

23h07 : Personne ne prend la piste, et il est vraisemblable que chacun des dix pilotes présents dans cette troisième partie de Qualif Sprint ne fasse qu’un tour.

23h08 : Il y a donc les deux Ferrari, les deux McLaren, les deux Mercedes, les deux Red Bull et les deux Alpine dans cette SQ3.

23h09 : On sait pourquoi Racing Bulls a gardé Lawson prêt à aller en piste en début de SQ2 alors qu’il était déjà éliminé : l’équipe pensait qu’Albon avait enfreint les limites de piste, et qu’il pourrait être écarté de la SQ2. Mais ça n’a pas été le cas.

23h11 : Les pilotes prennent la piste alors qu’il reste 4 minutes de roulage, il y aura donc un seul tour par personne !

23h12 : Antonelli est le dernier à quitter les stands avec plus de 2mn15 devant lui pour faire son tour de préparation. Russell est déjà dans son tour rapide.

23h13 : Russell finit son tour en 1’28"493. Hamilton va déjà plus vite, et les McLaren et Leclerc améliorent aussi.

23h14 : Hamilton ne parvient pas à faire mieux, et Norris en termine avec le meilleur temps en 1’27"869 ! Leclerc boucle son tour rapide et se place deuxième à 3 dixièmes de Norris. Gasly est cinquième mais loin.

23h15 : Vestappen termine avec le troisième temps, alors que Colapinto s’est placé sixième et Hadjar septième ! Piastri prend le deuxième chrono ! Il ne reste qu’Antonelli en piste.

23h16 : Antonelli en termine et prend le deuxième temps entre les McLaren !

Norris est en pole du Sprint F1 à Miami, c’est la première pole qui échappe à Mercedes en 2026 ! Antonelli est deuxième devant Piastri et Leclerc qui sont en deuxième ligne. Verstappen est cinquième devant Russel et Hamilton, puis Colapinto, Hadjar et Gasly.