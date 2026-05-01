Verstappen rappelle les risques de la course avant un GP de Miami incertain

Le volet sécurité en Formule 1 est revenu au devant de la scène au Grand Prix de Miami depuis qu’il se confirme peu à peu qu’il devrait être fortement perturbé pour la course. Max Verstappen a livré une analyse lucide sur les risques inhérents au sport automobile, tout en pointant des inquiétudes spécifiques liées aux conditions attendues en Floride.

Présent récemment au Nürburgring lors d’une course NLS marquée par le décès de Juha Miettinen, et touché de près par un accident de rallye impliquant son père la semaine dernière, le pilote de Red Bull Racing rappelle que, malgré les progrès considérables en matière de sécurité, le danger reste une composante inévitable du sport.

"Honnêtement, cela ne change pas grand-chose, parce que vous pouvez heurter quelque chose sous un mauvais angle, et peu importe à quel point les voitures sont sûres," explique-t-il.

"Il y a toujours une part de malchance, partout."

"Je peux rentrer à l’hôtel ce soir, prendre une douche, mais si c’est glissant, je peux tomber et me briser la nuque."

"Il y a toujours du danger dans beaucoup de choses que l’on fait."

Verstappen ajoute même une comparaison inattendue : "Je pense toujours que faire du vélo à Amsterdam peut aussi être très dangereux, se faire percuter par un bus."

"Donc oui, la course reste dangereuse, parfois on n’a juste pas de chance. C’est comme ça. C’est très malheureux."

Au-delà de cette réflexion générale, le quadruple champion du monde s’inquiète tout de même des conditions spécifiques attendues à Miami, où de fortes pluies et des orages sont annoncés dimanche. Comme d’autres pilotes, il s’interroge sur la capacité des monoplaces actuelles à évoluer en toute sécurité dans ces conditions.

Dans le paddock, Carlos Sainz a notamment évoqué la nécessité de réduire la puissance électrique en cas de pluie, tandis que Kimi Antonelli a suggéré d’augmenter la température des couvertures chauffantes pour améliorer le comportement des pneus. Deux précautions qui ont bien été appliquées par la FIA dans le vote des ajustements des règles la semaine passée.

Verstappen partage ces préoccupations, mais en ajoute une autre, plus spécifique au tracé floridien.

"Oui, tout cela compte. Mais je pense aussi que le drainage ici, sur ce type de surface de parking, est probablement un peu plus problématique. Je pense que nous avons vu l’an dernier, lors des tours menant à la grille pour la course Sprint, qu’il y avait beaucoup d’eau stagnante."

C’est un facteur qui pourrait fortement impacter la visibilité et l’adhérence si les averses annoncées se confirment. Pour autant, Verstappen préfère rester mesuré face aux incertitudes.

"Nous pouvons en parler maintenant, mais il faut simplement attendre dimanche pour voir ce qui va se passer. Si nous pouvons décaler l’heure du départ ce sera bien aussi."