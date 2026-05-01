Poids, maniabilité : les pilotes ont aussi du positif à dire sur les F1 2026

Les F1 2026 offrent un défi très différent de leurs devancières, avec notamment un gabarit plus petit, mais surtout un ensemble aéro actif, un moteur hybride à la puissance électrique importante, et de la gestion qui ne convient pas à tous les pilotes.

Mais malgré ces frustrations, les pilotes de Formule 1 sont globalement satisfaits du comportement intrinsèque des monoplaces, comme l’explique Oscar Piastri. Le pensionnaire McLaren F1 tempère ses propos négatifs.

"Je peux toujours dire que je suis un pilote de F1. C’est toujours quelque chose de cool à dire. Ce que j’aime le moins ? C’est difficile de voir du négatif. Je ne sais pas" indique l’Australien.

"Plus sérieusement, en pilotant une voiture de 2008 hier et en voyant certaines voitures magnifiques du passé, je pense qu’essayer de retrouver certains de ces éléments serait très cool pour l’avenir. Quant au ’produit’ actuel, je pense que nous apportons clairement des changements pour tenter de l’améliorer."

Sergio Pérez a plaisanté sur le fait que les nouvelles F1 ont un boost bien trop exagéré : "Je suis très content d’avoir beaucoup joué à Mario Kart quand j’étais petit, car cela me fait une excellente préparation pour cette nouvelle ère."

Nico Hülkenberg veut voir le verre à moitié plein et se satisfait de pouvoir s’adapter à des monoplaces très différentes.

"Elles sont assez différentes et c’est parfois excitant aussi, devoir réapprendre des choses, essayer de comprendre le fonctionnement pour prendre l’avantage sur la concurrence. Mais pour les points négatifs, je dirais qu’elles sont devenues assez complexes d’une certaine manière, surtout la gestion de l’énergie pour un tour de qualification" note le pilote Audi.

"Tout cela était difficile, et les petits détails avaient de grosses conséquences. Je pense que certains de ces points vont être abordés avec les ajustements que nous faisons actuellement, donc j’espère que tout cela deviendra un peu plus fluide et facile."

L’Allemand relativise toutefois la baisse de poids des voitures : "Pour être honnête, ce sont 30 kilos de moins. Je ne sais pas si on sent vraiment la ’légèreté’. Évidemment, les proportions sont un peu différentes, donc le ressenti global change. Elles sont peut-être un peu plus agiles à basse vitesse, mais je pense que cela dépend aussi de la voiture dans laquelle vous êtes."

Andrea Kimi Antonelli pense néanmoins que ces kilos en moins sont positifs pour lui et ses camarades, car la maniabilité des voitures est améliorée : "Eh bien, je ne peux pas trop me plaindre, pour être honnête."

"Je pense qu’un point positif commun à tous les pilotes, côté châssis, c’est d’avoir une voiture plus légère. On parle de 30 kilos et on sent une différence assez nette. De plus, la voiture est un peu plus petite, un peu plus courte et moins large, ce qui la rend plus agile, ce qui est agréable."

"Plus on pourra aller dans ce sens, mieux ce sera, tout en respectant bien sûr les normes de sécurité de la FIA. Je pense que c’était un excellent pas en avant ; la voiture semble plus ’vivante’. On peut davantage jouer avec elle, elle est aussi plus prévisible. Donc sur ce point, c’est très positif."

"Bien sûr, concernant l’unité de puissance, c’est un tel changement que nous essayons actuellement de trouver une solution pour que le ressenti soit plus naturel. Mais le côté châssis est vraiment une belle avancée. Pour le moteur, cela dépend des circuits."

"Sur certains, le ressenti est bon, sur d’autres, très demandeurs en énergie, cela semble un peu plus artificiel. Mais je pense que nous arriverons à un bon résultat. J’ai vu quelques étapes de développement, et globalement je suis satisfait du package, donc je ne peux pas trop me plaindre."

Isack Hadjar a été critique des F1 2026 depuis janvier, mais il leur reconnait aussi du positif : "Oui, je pense avoir assez parlé des points négatifs, mais pour le positif, je trouve que la poursuite entre voitures est un peu meilleure cette année, voire nettement meilleure. C’est un peu plus facile de suivre de près."

"De plus, avec des voitures plus petites, il est plus facile de se positionner pour attaquer quelqu’un, la perception de l’espace est plus simple. L’année dernière, les voitures étaient très longues, c’est plus agréable d’avoir des voitures plus compactes avec lesquelles jouer. Pour dépasser, le ressenti dans les virages à basse vitesse est meilleur, tout cela est donc un vrai progrès.

"Mais c’est surtout le fait de pouvoir suivre une autre voiture : l’an dernier, c’était très délicat de rester derrière quelqu’un et d’attendre dans un train de DRS. Je pense qu’il est désormais plus facile de conclure un dépassement."

Carlos Sainz a profité de ce débat sur le poids des voitures pour tacler Williams : "Ma voiture n’est pas tellement plus légère que l’an dernier, donc je n’ai pas ressenti ce changement. Mais je dirais que c’est toujours un très bon châssis en termes d’aérodynamisme à piloter."

"Je pense que c’est l’une de mes aérodynamiques préférées depuis que je suis en Formule 1, et j’en ai connu pas mal en 10 ans. De plus, le retour à des suspensions plus souples change beaucoup la donne pour le confort du pilote et la visibilité, car il n’y a plus le marsouinage."

"C’est un point positif. Le fait de pouvoir suivre d’autres voitures est également meilleur. Ensuite, il y a une chose personnelle que j’apprécie, mais que je ne devrais pas apprécier en même temps car je trouve que ce n’est pas si ’pur’.

"C’est le fait de devoir beaucoup réfléchir en pilotant. Il faut surveiller constamment l’état de charge de la batterie, réfléchir de manière créative à la façon dont on va construire son tour de qualif ou son tour de course pour dépasser. J’aime avoir ce temps pour réfléchir, mais en réalité, la F1 devrait être une course à fond tout le temps, donc j’ai des sentiments et des avis partagés là-dessus."