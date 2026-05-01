GP de Miami de F1, Libres : Leclerc devance Verstappen, trois équipes déjà en lutte

C’est l’heure de reprendre la saison 2026 de F1, avec les Essais Libres du Grand Prix de Miami. Pas question de parler de première, deuxième ou troisième séance, puisque c’est un week-end de Sprint, et il n’y a donc qu’une seule séance libre avant les qualifications du Sprint !

Une séance qui, contrairement à sa durée habituelle d’une heure, se tiendra sur 90 minutes, afin de donner aux équipes et aux pilotes plus de temps pour découvrir les nouvelles règles de déploiement de l’énergie, ainsi que leurs évolutions.

En effet, avec un mois depuis la dernière manche de la saison, les teams ont eu le temps d’amener des nouveautés, allant de pièces spécifiques pour certaines équipes à des packages complets, comme c’est notamment le cas pour McLaren, qui apporte une voiture entièrement revue.

17h30 : L’évolution la plus attendue est celle de McLaren, qui n’a pas lésiné sur les nouveautés. Le plancher de la MCL40 est revu, et avec lui les pontons, le capot moteur, l’aileron arrière, ainsi que les écopes de freins avant et arrière.

17h31 : Chez les autres top teams, Mercedes est la plus discrète, avec simplement un nouvel échappement et des écopes de freins revues.

17h33 : Ferrari, en revanche, a apporté un package au moins aussi complet que McLaren : aileron avant, dérives d’aileron, suspension avant, plancher, diffuseur, suspension arrière, beam wing, ensemble aéro autour de l’échappement et, évidemment, aileron arrière qui accueille le fameux système Macarena.

17h36 : Red Bull a également revu sa RB22 en profondeur, avec un aileron avant, des écopes de freins avant et arrière, un capot moteur, des pontons bien plus sculptés et offrant un "toboggan" de downwashing, un plancher et un aileron arrière modifiés, ce dernier autorisant lui aussi un système de retournement comme Ferrari.

17h38 : Pour les autres équipes, Williams a aussi fait fort avec un plancher, des pontons, un capot, des rétroviseurs, un échappement et un aileron arrière revu. Racing Bulls apporte un nouveau plancher, de nouveaux ailerons et une suspension arrière neuve. Haas a simplement modifié le diffuseur de sa VF-26, et Audi apporte simplement un diffuseur revu, avec des écopes de freins avant renouvelées. Alpine a aussi amené de nouvelles suspensions et un aileron arrière revu. Aston Martin est la seule équipe à ne déclarer aucune évolution.

17h40 : Dernière arrivée en Formule 1, Cadillac apporte son premier gros package d’évolutions, avec des dérives et ailettes modifiées sur l’aileron avant, de nouveaux supports de rétroviseurs, un avant de plancher modifié, tout comme d’autres parties du plancher, un nouveau diffuseur, une suspension arrière modifiée et un nouvel ensemble de support de l’échappement, pour permettre de souffler les gaz.

17h43 : Outre le manque d’évolutions pour Aston Martin, l’équipe et son motoriste Honda font face à d’autres difficultés, avec un plan d’aide de développement technique qui a été annulé au dernier moment dans le cadre des ADUO. La situation est pour le moment suspendue, et Honda pourrait avoir plus de difficultés que prévu à revenir sur la concurrence.

17h45 : La F1 joue gros ce week-end avec les changements apportés au règlement, pour améliorer le spectacle et le pilotage. Mais à l’aube de ce week-end, les pilotes sont étonnamment confiants. George Russell assure que tous les problèmes sont réglés, tandis que Nico Hülkenberg parle carrément d’un ’reset’. De son côté, Carlos Sainz se montre plus tempéré, mais salue la réaction rapide de la F1 et de la FIA.

17h48 : Pour le moment, la météo est toujours très incertaine pour dimanche, avec des risques d’orage. La direction de course pourrait avancer l’heure du départ à 20h heure française, voire légèrement plus tôt, mais la décision devra être prise rapidement, alors que la F2 et la F1 Academy se produisent en marge de la Formule 1.

17h51 : En attendant les orages prévus pour dimanche, la journée de ce vendredi sera belle en piste, avec du soleil et des températures printanières attendues. Un avantage pour les pilotes qui vont pouvoir rouler sans soucis en Libres, mais un inconvénient car il n’y aura aucun entraînement sur piste humide.

18h00 : C’est parti pour 1h30 d’essais !

18h03 : Déjà 14 pilotes sont en piste. Seuls manquent les pilotes Mercedes, Alpine, Aston Martin et Cadillac.

18h04 : Les pilotes Ferrari se placent en tête, Lewis Hamilton devance Charles Leclerc en 1’32"564, mais on attend des chronos bien plus rapides.

18h07 : Lando Norris a pris la tête en 1’31"941, et Max Verstappen se place troisième.

18h08 : Leclerc fait mieux en 1’31"874.

18h09 : Seuls les pilotes Aston Martin ne sont pas encore sortis en piste. Verstappen améliore, mais Norris fait immédiatement mieux en 1’30"688.

18h12 : On voit toujours du clipping dans les lignes droites, mais celui-ci semble déjà moins prononcé que lors des trois premières courses.

18h13 : Kimi Antonelli s’est glissé deuxième, mais très rapidement, Verstappen et les Ferrari se sont intercalés entre lui et Norris, toujours en tête.

18h15 : Pierre Gasly s’est plaint d’une odeur bizarre dans sa voiture, tandis que George Russell demande de vérifier le turbo.

18h16 : Russell se plaint d’un bruit de train à vapeur dans la voiture, et l’imite pour mieux se faire comprendre !

18h17 : Norris a amélioré en 1’30"335.

18h19 : Toujours pas d’Aston Martin en piste et pour cause, l’équipe annonce que des problèmes de puissance sur les deux voitures...

18h22 : Antonelli a pris la main en 1’30"079. Russell est revenu en piste. Et l’on voit enfin les Aston Marti en piste !

18h27 : Leclerc a pris le deuxième temps provisoire, tandis que les deux Aston sont toujours en piste.

18h32 : Les équipes roulent majoritairement en pneus durs pour préparer les longs relais, et certains voitures roulent en mediums. On peut s’attendre à des chronos en pneus tendres à la fin de cette heure et demie.

18h36 : Gabriel Bortoleto a fait le plus gros relais de ces essais pour le moment avec 12 boucles en pneus durs, et Gasly en a enchaîné dix.

18h40 : Norris s’est rapproché du meilleur temps avec ses pneus tendres, laissant penser qu’il y a encore de la marge pour progresser en matière de chrono.

18h44 : Leclerc améliore en pneus durs en 1’29"855. Hamilton progresse aussi en troisième position, à trois dixièmes de son équipier.

18h47 : Aston Martin espérait avoir corrigé les vibrations du moteur Honda dans l’AMR26, mais Alonso a confirmé à la radio que la situation est pour le moment "très mauvaise" à ce sujet.

18h51 : Les pilotes Alpine sont pour le moment dans le top 10, tout comme les Red Bull, même si Verstappen vient de faire un tout droit à la chicane. On retrouve aussi les Mercedes, les Ferrari et les McLaren dans la première partie du tableau.

18h55 : McLaren arbore de la peinture Flo-Vis sur la voiture de Piastri, pour avoir une bonne visibilité du flux d’air sur la carrosserie.

18h57 : Arvid Lindblad est pour l’instant avant-dernier devant Sergio Pérez, et le Britannique est prudent pour éviter un accident. De plus, sa voiture a un souci depuis quelques minutes.

18h58 : Les Aston Martin sont passées 18e et 19e à la faveur de tours en pneus tendres.

19h02 : On est dans le dernier tiers de cette séance, et les pilotes roulent toujours majoritairement en pneus durs.

19h05 : Lindblad a connu un gros blocage de roues et s’étonne de ce comportement, craignant un possible problème de freins.

19h09 : Les pilotes des équipes de pointe rentrent au stand, et l’on peut imaginer que des tours rapides vont être faits en pneus tendres dans les premières minutes, pour préparer la qualif Sprint.

19h13 : Carlos Sainz entend du bruit venant du turbo, comme Russell tout à l’heure, tandis que Piastri se plaint d’une odeur de chaud.

19h17 : Les pilotes ressortent en pneus tendres ! Leclerc, Verstappen, Russell, mais aussi Gasly, Hadjar, Bortoleto, Bottas... tous vont passer les gommes les plus rapides pour une fin de séance intense.

19h19 : Verstappen prend le meilleur temps en 1’29"776 !

19h20 : Piastri prend le troisième chrono mais c’est Leclerc qui fait bien mieux en 1’29"443 ! Bearman puis Hadjar améliorent mais restent au fond du top 10. Antonelli, Albon et Sainz n’ont pas encore repris la piste.

19h22 : Hamilton améliore à son tour et se place troisième, tandis que Norris et Russell sont en train de se préparer pour un tour.

19h23 : Antonelli ne fera pas de tour rapide, il est descendu de sa voiture à cause d’un problème moteur. Et Norris se rate après avoir été gêné par Albon !

19h24 : Pérez remonte en 18e place devant Lindblad.

19h25 : Bottas a aussi progressé devant les Aston et devant Lindblad.

19h27 : Leclerc améliore légèrement en 1’29"310.

19h29 : On voit de nombreuses petites erreurs en cette fin de séance, tandis que Hamilton a été gêné dangereusement par Hülkenberg.

19h30 : C’est la fin officielle de la séance, mais 21 pilotes sont encore en piste.

Personne n’a amélioré, et c’est donc Charles Leclerc qui signe le meilleur temps devant Verstappen et Piastri. Hamilton est quatrième devant Antonelli, qui n’a pas pu faire de tour rapide en pneus tendres mais semblait très rapide auparavant.

Russell suit devant Norris, tandis que Gasly, Hadjar et Sainz complètent le top 10. Bearman est 13e avec la première Haas devant les Audi, Lawson met la première Racing Bulls en 17e place devant Pérez, Alonso et Bottas. Lindblad et Stroll ferment la marche.

Rendez-vous à partir de 22h pour suivre la Qualification Sprint en direct.