Pérez : ce GP sera ‘un gros test’ pour Cadillac F1 avec nos évolutions

Devant les critiques formulées par les pilotes et également certains analystes, la FIA et la FOM ont tenu à procéder à des ajustements réglementaires dès ce Grand Prix, à Miami.

Dès lors, la FIA a introduit une série de modifications visant notamment à réduire les effets de super-clipping et de lift and coast. L’énergie récupérable par tour est limitée à 7 MJ par tour contre 8 MJ auparavant. En parallèle, la puissance maximale du super-clipping a été portée à 350 kW contre 250 kW précédemment.

Ces changements ont globalement été salués par les pilotes, même s’ils ne s’attendent pas à une formidable révolution dès ce Grand Prix, à Miami.

Sergio Pérez ne fait pas exception : l’expérimenté pilote Cadillac accueille favorablement ces évolutions.

« C’est assurément une très bonne chose à voir, de voir les équipes, la FIA, la Formule 1, les pilotes, tous essayer d’améliorer ce que nous avons actuellement. Et je pense que ce sera une très bonne avancée. Je ne sais pas quelle différence cela fera car nous devons évidemment faire la course avec, mais c’est bien de voir que nous essayons d’apporter de bons changements pour nous améliorer dans tous les domaines, pour améliorer le spectacle et les sensations avec les voitures, avec les qualifications, donc c’est une très belle étape à voir. »

Très critique sur la révolution réglementaire de 2026, Sergio Pérez avait encore haussé le ton après l’accident entre Oliver Bearman et Franco Colapinto à Suzuka…

« Ce qui s’est passé à Suzuka était très effrayant et d’un point de vue de la sécurité, il y avait urgence à changer les choses. Et pour moi, c’est très bien de voir que nous sommes ouverts aux changements dans tous les domaines : pilotes, équipes, FIA, Formule 1. C’est donc une bonne chose. »

« Nous devons vraiment voir ce que donnent ces changements une fois que nous serons en conditions de course, en conditions de qualifications, car il est très difficile de prédire quoi que ce soit avec ces règles. Le point le plus positif, c’est que nous y sommes ouverts et si d’autres changements sont nécessaires après ce week-end, je m’attendrais à... Il y a aussi une pause avant le Canada, donc nous pourrons probablement faire encore plus de changements si nécessaire. »

Stefano Domenicali avait-il donc tort quand il affirmait que la F1 n’avait aucun problème, puisque la satisfaction des fans était au rendez-vous ?

« Je suis d’accord avec Stefano » répond de manière surprenante Sergio Pérez. « Je veux dire, nous avons tous beaucoup de chance d’être à cette place avec le sport, au vu de sa bonne santé. Et très certainement, quand vous allez sur toutes ces différentes courses, vous voyez que les fans sont tellement passionnés par ce sport. C’est donc quelque chose de formidable à voir et je pense que nous devons profiter de ce moment pour nous assurer d’essayer d’améliorer notre produit tous ensemble autant que possible. »

Mais Sergio Pérez pensait tout de même que des changements étaient nécessaires et que pour cela, écouter les pilotes, comme la F1 l’a fait, était la meilleure des solutions…

« D’un point de vue de la sécurité, c’est nous qui expérimentons tout à bord. Et je pense qu’une fois que les règles sont établies, comme c’est le cas maintenant, nous pouvons apporter beaucoup d’idées sur la façon de les rendre meilleures, plus simples. Nous trouvons, tous les pilotes, un très bon équilibre en essayant d’aider notre sport et c’est vraiment agréable à voir parmi nous tous. Je pense donc que nous pouvons vraiment donner de bons retours une fois que les règles sont fixées. »

Un week-end décisif pour Cadillac ?

Ce Grand Prix à Miami, chacun le sait, pourra marquer un tournant dans la saison. Après la pause forcée d’un mois, toutes les équipes ou presque apportent de nombreuses évolutions, et Cadillac aussi.

Le Mexicain estime donc que ce week-end pourrait être déterminant pour la suite de la saison de l’équipe américaine : peut-elle même recoller au milieu de grille avec ses nouvelles pièces ?

« Nous allons dans la bonne direction. Nous progressons incontestablement à chaque week-end de course, ce qui est l’essentiel pour nous. Je pense que jusqu’à présent ce sera notre plus grand test car nous apportons un gros package d’évolutions, et évidemment tout le monde le fait aussi. Donc, cela dépend juste de savoir s’il est plus important que celui des autres et si tout fonctionne ; cela nous donnera alors beaucoup de confiance dans nos outils de développement pour la suite. »

« C’est donc un week-end très important pour nous et, bien sûr, courir à domicile pour l’équipe en fait un week-end globalement très important. »

Que serait un week-end réussi pour Sergio Pérez ?

« Progresser par rapport à Suzuka. Si nous sommes capables de faire des progrès, particulièrement lors de cette course où tout le monde apporte de grosses évolutions, ce sera un très bon week-end. »

« Tout le monde apporte un gros package, donc nous verrons quelles équipes sont les plus efficaces dans le développement de leurs voitures. Nous aurons donc une idée très claire ici. »

Une course à domicile pour Cadillac… et pour Pérez ?

Ce Grand Prix marque aussi le premier à domicile pour la nouvelle équipe américaine du plateau. Et cette course à Miami aura même un parfum de course à domicile à Sergio Pérez puisqu’il y a de nombreux Latinos en Floride !

« Oui, c’est très excitant d’être ici, de courir pour une équipe américaine. Et avoir tout le soutien des Latinos ici à Miami, c’est toujours très spécial. Pour moi, c’est l’une des meilleures courses de l’année et on peut sentir la différence d’ambiance quand on pilote pour une équipe américaine. La préparation pour arriver ici... nous avons pratiquement de nouvelles couleurs pour ce week-end, alors oui, c’est notre première course ici à domicile. Nous en profitons beaucoup, pour être honnête, et les fans ont été incroyables. »

Sergio Pérez a été enfin interrogé sur une statistique marquante : au cours des 30 dernières années, seuls des pilotes européens ont remporté le championnat de F1, Jacques Villeneuve étant le dernier (Canadien) en 1996. En tant que Mexicain, que peut dire Sergio Pérez sur les principaux défis pour un pilote non européen pour réussir une carrière en Formule 1 ?

« Eh bien, je pense que le parcours jusqu’à la Formule 1 est indéniablement plus facile pour un pilote européen car ils sont basés en Europe. Quand on vient de l’extérieur de l’Europe, c’est nous qui devons venir ici très jeune, et cela implique d’autres défis. Et puis, une fois que vous atteignez la Formule 1, j’ai l’impression que tout le monde a les mêmes opportunités. Et comme vous le savez, en Formule 1, cela dépend tellement de la façon dont les choses se passent et du moment de votre carrière avec votre équipe. Si vous êtes au bon endroit au bon moment, alors vous aurez beaucoup de succès. »

« Nous avons eu des pilotes non européens très performants dans ce sport, donc je pense que la principale différence se situe dans le parcours pour arriver en Formule 1. Une fois que vous y êtes, tout dépend vraiment d’être là au bon endroit, au bon moment, ce qui est très difficile même pour un Européen. Mais ils dominent le sport à cet égard parce qu’ils sont tellement nombreux. »

Par rapport à Austin et Las Vegas, Sergio Pérez préfèrerait donc Miami ?

« Je pense qu’ils sont tous très différents. Les conditions météorologiques sont très différentes aussi, les ambiances sont très différentes, mais ils sont tous très spéciaux. Je les aime vraiment tous et je les apprécie. »